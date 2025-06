Feyenoord ontvangt miljoenenbod van Burnley op Hartman

Burnley heeft zich officieel met een bod gemeld bij Feyenoord voor , zo weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De Engelsen hopen de verdediger daarmee los te weken uit Rotterdam. Het is niet duidelijk hoe hoog het bod van Burnley is.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Burnley serieuze interesse heeft voor Hartman, maar de club had zich nog niet officieel gemeld. Inmiddels is dat volgens 1908 wel het geval. De Engelse promovendus heeft een miljoenenbod uitgebracht op de verdediger, alhoewel het niet duidelijk is om welk bedrag het precies gaat.

Feyenoord hoopt deze zomer afscheid te nemen van Hartman om zo nog een transfersom aan het jeugdproduct over te houden. De linksback is namelijk niet van plan zijn contract, dat nog een jaar doorloopt, te verlengen. Hartman zou de afgelopen periode interesse hebben genoten van Bournemouth en Al-Hilal, maar deze clubs werden niet concreet voor hem.

Wanneer Hartman is vertrokken, heeft Feyenoord door de naderende transfer van Dávid Hancko en de terugkeer van Hugo Bueno naar Wolverhampton Wanderers alleen nog Gijs Smal als optie op de linksbackpositie. Daar moet in ieder geval nog een naam aan toe worden gevoegd. Daarnaast is Feyenoord ook bezig met Yarek Gasiorowski, die in het centrum de vervanger van Hancko moet worden. De Spanjaard met Poolse roots zou dan in geval van nood ook de plek van Smal en de nieuwe linksback kunnen overnemen.

