Valente bemoeilijkt eigen transfer: ‘Dat is niet handig’

speelt een goed EK Onder 21 met Jong Oranje. De middenvelder, die in de belangstelling staat van Feyenoord, werd na de allesbeslissende laatste groepswedstrijd benoemd tot man van de wedstrijd. Op de persconferentie wordt benoemd dat hij daarmee wel zijn prijs opdrijft. “Niet handig”, noemt hij dat zelf gekscherend.

Valente was in eerste instantie niet opgeroepen voor het EK Onder 21, maar mocht uiteindelijk toch terugkeren van vakantie om aan te sluiten. Op het toernooi laat de middenvelder zich gelden. In de openingswedstrijd zorgde hij er eigenhandig met een doelpunt en assist voor dat Jong Oranje een punt pakte tegen Finland (2-2). In de derde groepswedstrijd wist hij de score te openen tegen Oekraïne (2-0). Door die zege plaatste Jong Oranje zich voor de kwartfinale.

LEES OOK: Feyenoord zwaar gedupeerd door nieuwe regel KNVB

Na afloop van de wedstrijd krijgt Valente voor de camera van ESPN de vraag of er al ‘witte rook’ is, doelend op een akkoord tussen Feyenoord en FC Groningen over een transfer van de middenvelder. “Heb jij het al gezien?”, reageert hij lachend. “Ik ook niet. Maar ik hou me daar nu niet mee bezig. Ik ben op het EK en wil elke pot zo goed mogelijk m’n best doen. Dan zien we na het EK wel wat er allemaal komt.”

LEES OOK: Steijn hoopt heel erg op één transfer bij Feyenoord

Ook op de persconferentie komt Valente met een vergelijkbaar antwoord als hem wordt gevraagd naar ‘witte rook’. Johan Inan merkt vervolgens op dat de rechtspoot ‘zijn prijs wel opdrijft’ met zijn goede spel. “Dat is niet handig”, antwoordt Valente droogjes, waarna hij begint te lachen. “Nee, dat is gekkigheid. Uiteindelijk wil je gewoon scoren en je best doen. Wat de prijs en alles wordt, moeten ze zelf weten.”

