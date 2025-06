Gouden generatie: waar zijn de Jong Oranje-spelers van 2021 nu?

Nederland wordt vaak geroemd om goede jeugdopleidingen. Door de jaren heen heeft ons landje ook veel grote voetballers opgebracht, waaronder Johan Cruijff, Marco van Basten en Ruud Gullit. Maar hoe zit het met de generatie van Jong Oranje van 2021, dat op het EK tot de halve finale reikte? Waar spelen zij nu?

Goed om te weten: het Jong-EK van 2021 was opgesplitst in twee delen: in maart 2021 werden de poulewedstrijden gespeeld, waarna in mei de knock-outfase op de planning stond. De selecties voor beide fasen verschilden dan ook van elkaar. In de poulefase won Nederland een keer (Hongarije, 6-1) en speelde het twee keer gelijk (tegen Duitsland, de uiteindelijke winnaar en Roemenië). In de kwartfinale won het team van Erwin van de Looi met 2-1 van Frankrijk, waarna Duitsland met dezelfde score in de halve finale te sterk was.

Doelmannen

Artikel gaat verder onder video

De doelmannen van de selectie die uiteindelijk het hoofd moest buigen voor Duitsland, waren Justin Bijlow, Maarten Paes en Kjell Scherpen. Bijlow is de grootste naam van dit drietal en is ook al meermaals opgeroepen voor het grote Oranje, maar zijn blessuregevoeligheid speelt hem parten. De Feyenoord-doelman heeft helaas Arjen Robben-genen in zich, mits fit hoort hij bij de beste keepers van Nederland. We mogen hopen dat hij ooit voor een langere periode blessurevrij is. Paes is enkele seizoenen van de radar verdwenen, nadat hij eerder voor NEC en FC Utrecht uitkwam. Momenteel is de doelman actief voor het Amerikaanse Dallas, een middenmoter in de Western Conference. De keeper, die ondertussen voor het Indonische elftal heeft gekozen, heeft bij Dallas een basisplaats. Ook Scherpen zijn we even uit het oog verloren. De boomlange doelman was tot medio 2021 speler van Ajax en keerde ook nog even terug bij Vitesse, maar is nu al met zijn tweede seizoen bij Sturm Graz bezig. In Oostenrijk pakte hij dit seizoen de titel.

Verdedigers

In de verdediging beginnen we met de wingbacks. Dat lijstje bestaat uit Mitchell Bakker, Tyrell Malacia, Devyne Rensch en Jordan Teze. Bakker, oud-Ajax, heeft met Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo al een aantal mooie clubs achter zijn naam staan. In Italië kreeg hij echter weinig speelminuten en daarom speelde hij tot deze zomer op huurbasis voor het Franse LOSC Lille, waar hij het verdienstelijk deed. Malacia werd in 2022 door Manchester United overgenomen van Feyenoord voor een fraai bedrag van 15 miljoen euro. Op Old Trafford kon de linksback het niet waarmaken, maar ook op huurbasis bij PSV had Malacia het lastig: hij kwam slechts tot 384 Eredivisieminuten in de tweede seizoenshelft. Teze vertrok juist vorige zomer uit Eindhoven: hij zocht zijn heil in Monaco, waar hij nauwelijks speelt. Rensch groeide in Amsterdam bij Ajax uit tot een sterkhouder en koos afgelopen winter voor een transfer naar AS Roma. De rechtsback speelde de laatste weken van het seizoen niet veel, maar krijgt deze zomer wel te maken met een nieuwe coach: Gian Piero Gasperini.

© Imago

Van de Looi koos in 2021 voor Sven Botman, Danilho Doekhi, Mats Knoester en Perr Schuurs als centrale verdedigers. Botman is, mits fit, basisspeler bij Newcastle United: een knappe prestatie. Toch is hij vaker geblesseerd dan hem lief is. Knoester is op zijn beurt in de vergetelheid geraakt. De 26-jarige speler is nu in Schotland actief, bij Aberdeen, waar hij een vaste waarde is. Schuurs werd bij Ajax nooit echt op waarde geschat, maar speelt bij Torino praktisch alle minuten. Momenteel ligt hij er echter lang uit. Doekhi speelde jarenlang voor Vitesse en koos toen voor de Bundesliga: Union Berlin nam hem over. Sinds zijn komst miste hij bijna geen wedstrijd bij de middenmoter.

Middenvelders

Vijf middenvelders gingen mee naar het Jeugd-EK van 2021: Jurgen Ekkelenkamp, Abdou Harroui, Ferdi Kadioglu, Azor Matusiwa en Dani de Wit. Die spelers zijn vier jaar later helaas niet uitgegroeid tot het niveau wereldklasse. Ekkelenkamp is na avonturen in Duitsland en België een nuttige speler geworden voor het Italiaanse Udinese, waar hij vrij vaak basisspeler is. Dit seizoen scoorde hij drie keer en gaf hij twee assists in 34 competitiewedstrijden. Harroui is na zijn tijd bij Sparta Rotterdam ook uitgegroeid tot een redelijke Serie A-middenvelder, die nu bij Hellas Verona speelt. De zomeraanwinst moest echter een streep door een groot deel van dit seizoen zetten door twee blessures. Kadioglu timmerde na zijn tijd bij NEC aan de weg in Turkije. De multifunctionele speler van nu Brighton heeft echter ook een Turks paspoort en speelt ondertussen interlands voor dat land. Matusiwa verliet Nederland (FC Groningen) in 2021 voor een Frans avontuur. Bij Stade Reims groeide de verdedigende middenvelder uit tot een sterkhouder, waarna Stade Rennes voor hem aanklopte. Bij de Ligue1-middenmoter speelt Matusiwa een groot deel van alle mogelijke minuten.

Aanvallers

De aanvallers die voor de doelpunten en asissts moesten zorgen in 2021 waren de volgende vijf spelers: Myron Boadu, Javairo Dilrosun, Justin Kluivert, Kaj Sierhuis en Calvin Stengs. Eigenlijk lijkt slechts een iemand van dat vijftal zijn belofte in te gaan lossen. Boadu was tot 2021 een goede spits voor AZ, maar koos toen voor een avontuur in Frankrijk. Dat mislukte, net als zijn huurperiode bij FC Twente tijdens 2023/24. Zijn tijdelijk verblijf bij het Duitse Bochum liet wel weer positieve tekenen zien: bij de nummer laatst van de Bundesliga scoorde hij negen keer en gaf hij een assist in 1043 competitieminuten. Daarmee is de nog 24-jarige speler ongeveer elke honderd minuten betrokken bij een doelpunt, een indrukwekkend moyenne. Na het afgelopen seizoen is hij teruggekeerd bij Monaco, we zijn benieuwd naar zijn volgende stap. Avonturier Dilrosun speelde voor Hertha BSC, Girondins de Bordeaux en nog twee seizoenen voor Feyenoord. Nu is de buitenspeler actief voor Club América, waar hij (mogelijk) aan de aandacht van bondscoach Ronald Koeman is ontsnapt.

© Imago

Kluivert lijkt zich meer en meer richting een vaste blek in de Oranje-selectie te spelen. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder speelde dit seizoen 34 competitiewedstrijden voor het Engelse Bournemouth, waarvoor hij twaalf keer scoorde en zes assists gaf. Na rondzwervingen door Europa lijkt Kluivert zijn plek gevonden te hebben. Tijdens de laatste drie wedstrijden van het Nederlands elftal stond hij tevens in de basis, wat hij bekroonde met een doelpunt tegen Spanje. Bij Sierhuis mislukte, net zoals bij anderen op deze lijst, een Frans avontuur. Vorig seizoen kende hij een sterk seizoen bij Fortuna in de Eredivisie, dit seizoen is zijn inbreng (mede door blessures) een stuk minder. Stengs is op zijn beurt een goede speler voor zijn huidige club Feyenoord, maar ook bij hem is blessuregevoeligheid een groot nadeel. Dit seizoen kwam hij maar 627 Eredivisieminuten in actie. Ten slotte nog een korte referentie richting Cody Gakpo en Brian Brobbey, die in de fase vlak voor de knock-out fase van het EK nog goud waard waren voor Jong Oranje. Gakpo is een grote naam geworden bij het Liverpool van Arne Slot, terwijl Brian Brobbey momenteel wegkwijnt bij Ajax.