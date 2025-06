Steijn hoopt heel erg op één transfer bij Feyenoord

hoopt volgend seizoen bij Feyenoord met rugnummer 14 of 10 te kunnen spelen, zo geeft hij aan in Matchday van de hiphopformatie Broederliefde. Die nummers zijn momenteel echter allebei bezet. Steijn geeft dan ook met een knipoog aan dat hij hoopt dat deze zomer dan vertrekt.

Steijn heeft de afgelopen twee seizoenen veel indruk gemaakt bij FC Twente. Dit seizoen werd hij zelfs topscorer van de Eredivisie en kroonde hij zich tot Speler van het Jaar. Dat leverde hem een toptransfer naar Feyenoord op, waar hij komend seizoen voor doelpunten vanaf het middenveld moet gaan zorgen.

Bij Matchday krijgt Steijn de vraag of hij al kan verklappen met welk rugnummer hij in Rotterdam gaat spelen. “Nee dat is nog niet bekend, we moeten nog even kijken”, antwoordt de aanvallende middenvelder. Maar welk nummer hoopt hij te krijgen? “Ik heb bij Twente dan met 14 gespeeld. Ja, 14 of 10 vind ik altijd mooi.” Deze rugnummers zijn bij Feyenoord momenteel bezet. Paixão speelt al sinds zijn komst naar Feyenoord met nummer 14, terwijl Stengs de afgelopen twee seizoenen nummer 10 droeg.

Emerson Akachar, beter bekend als Emms, snapt wel dat Steijn graag met nummer 14 speelt en noemt het een ‘heel mooi nummer’. “Dat is mijn rugnummer. Thierry Henry ook, Cruijff”, somt hij enkele grote namen op die in het verleden altijd nummer 14 droegen. “Maar Paixão gaat waarschijnlijk een transfer maken, dus 14 staat klaar voor je, Sem”, garandeert de rapper. Paixão wordt momenteel onder meer in verband gebracht met een stap naar AS Roma en Bayer Leverkusen. “Laten we het hopen, wie weet”, antwoordt Steijn met een knipoog.

