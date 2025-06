‘Interesse zwelt aan: volgende Italiaanse topclub aast op Paixão’

Het wordt een spannende transferzomer voor . De Feyenoord-aanvaller wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek naar de Europese top en volgens de website van de Italiaanse transferjournalist Alfredo Pedullà is AS Roma de nieuwste gegadigde.

Paixão kende een uitstekend derde seizoen bij Feyenoord, met fantastische cijfers: zestien goals en veertien assists in de Eredivisie. Daarnaast maakte hij ook indruk in de Champions League, met name vanwege zijn doelpunt in de tussenronde tegen AC Milan, waardoor Feyenoord de achtste finale bereikte.

De klasse van Paixão is in het buitenland zeker niet onopgemerkt gebleven. De Braziliaan werd meermaals opgenomen in de voorselectie van het Braziliaanse elftal en wordt gevolgd door verschillende Europese topclubs. Olympique Marseille deed al een aanbieding voor de linksbuiten, maar die werd door directeur Dennis te Kloese niet serieus genomen. Ook Arsenal en Napoli werden al in verband gebracht met de 24-jarige aanvaller.

Aan het lijstje van clubs kan ook AS Roma worden toegevoegd, volgens Pedullà. De Romeinen hebben sinds kort Gian Piero Gasperini als nieuwe trainer, die zeer gecharmeerd zou zijn van Paixão. Toen Gasperini afgelopen zomer nog werkzaam was voor Atalanta Bergamo, zou de trainer de Feyenoorder ook al op zijn radar hebben gehad.

