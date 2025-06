'Feyenoord kan miskoop definitief slijten aan FC Kopenhagen'

Feyenoord lijkt komende zomer definitief afscheid te nemen van . Het Deense Tipsbladet weet te melden dat FC Kopenhagen dicht bij een akkoord met de Rotterdammers is om de 25-jarige linksachter definitief over te nemen.

López maakte in de zomer van 2022 voor 1,2 miljoen euro de overstap van het Amerikaanse San Jose Earthquakes naar Feyenoord. Een succes werd het verblijf van de Peruviaanse vleugelverdediger in Rotterdam echter niet. De linkspoot wist nauwelijks te overtuigen en moest het voornamelijk met een rol als invaller doen. Desondanks kwam López nog tot 45 wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij drie assists gaf.

Afgelopen seizoen werd López door Feyenoord verhuurd aan FC Kopenhagen, nadat hij in Rotterdam op weinig speeltijd hoefde te rekenen. Die tijdelijke overstap bleek een schot in de roos voor alle partijen. De 45-voudig Peruviaans internationaal speelde vooralsnog 32 wedstrijden in het shirt van Deense topclub, waarin hij goed was voor zeven assists. Hij leverde daarmee een belangrijk aandeel in het succesvolle seizoen van FC Kopenhagen. De Denen wisten beslag te leggen op het kampioenschap en de beker en wisten bovendien de achtste finales van de Conference League te bereiken.

Tipsbladet schrijft dat zowel Feyenoord als FC Kopenhagen positief zijn over het afronden van de transfer. Naar verluidt betaalt de de Deense topclub een bedrag van zo'n 1,2 miljoen euro voor López. Daarmee lijdt Feyenoord geen verlies, aangezien het in 2022 een soortgelijk bedrag betaalde voor de Peruviaan. Volgens het Deense medium moeten de laatste details nog geregeld worden, zodat López na de zomerstop in Denemarken, die nog een week duurt, definitief kan terugkeren.

