Premier League-club klopt spoedig bij Feyenoord aan voor Hartman

Burnley heeft interesse in de diensten van , zo weet Voetbal International. De Engelse promovendus heeft zich nog niet officieel gemeld bij Feyenoord, maar daar komt naar verwachting snel verandering in. De Rotterdammers willen Hartman graag verkopen, omdat hij zijn contract tot medio 2026 niet wil verlengen.

Feyenoord hoopt deze zomer afscheid te nemen van Hartman om zo nog een transfersom aan het jeugdproduct over te houden. De linksback is namelijk niet van plan zijn contract, dat nog een jaar doorloopt, te verlengen. Hartman zou de afgelopen periode interesse hebben genoten van Bournemouth en Al-Hilal, maar deze clubs werden niet concreet voor hem.

De verwachting is dat Burnley dat wel snel gaat worden, zo stelt VI. Mocht de transfer naar de nummer twee van de Championship, waarmee promotie naar de Premier League werd afgedwongen, er daadwerkelijk van komen, krijgt Hartman alsnog zijn kans in de Engelse topcompetitie. Voor zijn knieblessure had Chelsea namelijk serieuze belangstelling voor de verdediger.

Vertrekt Hartman bij Feyenoord, stond hij in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk voor het laatst op het veld voor de Rotterdammers. Toen kreeg hij ook een publiekswissel van Robin van Persie. Na afloop van het duel gaf Hartman al toe dat het wel eens zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord kon zijn geweest. Na zijn terugkeer van zijn knieblessure slaagde de back er niet in een basisplaats te veroveren, maar was het stuivertje wisselen met Hugo Bueno en Gijs Smal.

