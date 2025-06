‘Milan heeft nieuwe spits op het oog: ‘Giménez is niet genoeg’

AC Milan gaat een nieuwe spits halen met een ‘internationaal profiel’, dat schrijft La Gazzetta dello Sport. moet overkomen van Liverpool, omdat de komst van oud-Feyenoorder tegenvalt.

Giménez verruilde Feyenoord afgelopen winter voor zijn ‘droomclub’ AC Milan, maar weet daar tot nog toe weinig indruk te maken. In de Serie A kende de spits een wekenlange doelpuntendroogte, waardoor Italiaanse media zelfs ‘alarm sloegen’. In totaal kwam El Bebote tot 5 doelpunten in de competitie.

Het ging het afgelopen half jaar niet alleen op individueel vlak matig voor de spits, zijn nieuwe team kende een erg lastig seizoen. Ondanks een doelpunt van de Mexicaan werd Milan uitgeschakeld door zijn vorige ploeg in de tussenronde van de Champions League. In de Serie A eindigden I Rossoneri op plek acht en omdat de finale van de Coppa Italia werd verloren van Bologna is er voor komend seizoen geen Europees voetbal behaald.

Na dit tegenvallende seizoen zijn er investeringen nodig, zo schrijft La Gazzetta. Nieuwe trainer Massimiliano Allegri zou een spits met een ‘internationaal profiel’ naar de club willen halen, want volgens de krant is Giménez is niet genoeg. De naam van Núñez wordt genoemd als nieuwe aanvalsleider. De Uruguayaan zou wel oren hebben naar een transfer, omdat hij bij Liverpool niet al te veel speeltijd krijgt.

