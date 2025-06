Hans Nijland denkt dat de beleidsbepalers van Feyenoord 'zich de haren uit het hoofd trekken' dat de komst van niet vóór het Europees Kampioenschap Onder 21 is afgerond. De technicus van FC Groningen was een van de uitblinkers bij Jong Oranje, waarmee hij zijn transferwaarde mogelijk verder heeft opgekrikt.

De 21-jarige Valente viel in eerste instantie buiten de boot voor het EK, maar door het wegvallen van Dirk Proper (NEC) ruimde bondscoach Michael Reiziger tóch een plaats in zijn selectie in voor de Groningen-middenvelder. Valente begon als wisselspeler aan het toernooi, maar behoedde Jong Oranje in de openingswedstrijd tegen Finland als invaller met een goal en een assist voor een pijnlijke nederlaag (2-2). De middenvelder mocht vervolgens blijven staan en tekende in het derde pouleduel, tegen Oekraïne, voor de openingstreffer.

In zijn column in het Dagblad van het Noorden noemt Nijland het een 'onvoorstelbare stommiteit' dat Reiziger in eerste instantie geen plek voor Valente inruimde in zijn EK-selectie. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen concludeert dat Valente 'heeft geëxcelleerd' op het eindtoernooi. "Bij Feyenoord zullen ze zich de haren uit het hoofd trekken dat ze de deal niet voor het toernooi hebben rondgemaakt", denkt Nijland dan ook.

"Toch zullen ze zich in Rotterdam gesterkt voelen dat Valente bij herhaling heeft gezegd alleen in Feyenoord geïnteresseerd te zijn", vervolgt Nijland, die dat 'geen verstandige opmerking' vindt van de middenvelder. "Een gelouterde zaakwaarnemer had hem hier voor behoed." Feyenoord hoeft zich derhalve niet écht zorgen te maken dat Valente alsnog naar een andere club verkast, zo verwacht Nijland: "Maar ach, neem van mij aan, deze transfer gaat er komen."

"Nu Valente zich op het EK liet zien, kan de directie van FC Groningen achterover leunen", aldus Nijland. "Dat zelfbenoemde voetbalprofeten als Hans van der Zee en Piet Buter onlangs in de Telegraaf lieten optekenen dat van dit Jong Oranje Wouter Goes, Ruben van Bommel en Luciano Valente het in zich hebben het grote Oranje te halen, helpt allemaal mee." De aanstaande toptransfer van Valente noemt de gewezen directeur dan ook 'andermaal een waanzinnig compliment aan de jeugdopleiding van FC Groningen'.

