'Slot heeft me een uur lang uitgelegd hoe slecht ik ben'

heeft een tijd lang veel contact gehad met Arne Slot, toen hij nog trainer was van Feyenoord. Dat geeft de Oranje-international prijs in het Ziggo Sport-programma Kick ‘t Met. Tot een transfer kwam het niet, maar Danjuma raakte wel diep onder de indruk van de trainer.

"Ik ben in het verleden vaak door clubs in Nederland benaderd”, vertelt Danjuma bij Kick 't Met. “Toentertijd heb ik nog een heel goed gesprek met Arne Slot gehad. Dat is één keer van vele keren dat er contact is geweest. In die tijd had ik de luxe om bij Arne Slot thuis te komen en een uur lang aan te horen hoe slecht ik was. Ik vergeet het nooit meer”, zegt de buitenspeler met zes interlands.

"Ik vond dat eigenlijk heel sterk. Het overtuigde mij van hoe goed hij als trainer is. Hij opende zijn laptop en liet zijn plannen en project zien. Van Slot wist iedereen toen al dat het een goede trainer zou zijn. Hij liet mij mijn eigen spel zien. Wat ik goed deed, maar daarna ook meteen wat ik slecht deed, wat ik kon verbeteren. Dat sprak mij ook meteen aan."

Danjuma is lovend over de meest recente kampioenstrainer van de Premier League: "Zijn manier van doen, zijn manier van handelen en zijn manier van praten, waren voor mij allemaal dingen waarvan ik dacht: dit is iemand waaronder ik goed zou kunnen spelen. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Toentertijd was Champions League-voetbal er natuurlijk ook aan verbonden. Bij mij is het dus heel erg contextueel. Ik zou niet snel terugkeren naar Nederland", zegt Danjuma, die uitkomt voor Girona FC. "Ik speel nog in La Liga, wat een mooie competitie is, en ben nog ambitieus. Ik zou nooit wat uitsluiten, maar omdat ik van nature heel ambitieus ben, zou het wel Champions League-voetbal moeten zijn."

