‘Benfica bood idioot laag bedrag voor Hadj Moussa’

Benfica heeft een ‘idioot laag bedrag’ geboden op , volgens Marcel van der Kraan van De Telegraaf. Dat stelt de Feyenoord-watcher in de podcast Kick-off. De Rotterdamse Feyenoord zouden topspelers alleen bij 'krankzinnige bedragen' hoeven te verkopen.

Op donderdag meldde 1908.nl dat Benfica interesse zou hebben in Hadj Moussa. De nummer twee van Portugal zou in Hadj Moussa de ideale vervanger zien voor de 37-jarige Ángel Di María. Later schreef de Portugese krant A Bola dat Feyenoord een bedrag van twintig miljoen euro verlangt voor de Algerijn en dat de club voor een verkoop ‘de lat omlaag’ moet bijstellen.

LEES OOK: ‘Feyenoord-middenvelder vertrekt na één jaar naar Zwitserland’

In de podcast Kick-off legt Van der Kraan uit: “Benfica denkt: Nou hij heeft er een jaartje gespeeld, ze hebben hem voor heel weinig gekocht, daar kunnen wij wel wat voor bieden.” De clubwatcher stelt dat Robin van Persie ‘helemaal gek is’ van Hadj Moussa. “Hij vindt hem een fantastische speler, écht een vleugelspits. Van Persie zegt dat hij zich nog veel verder kan ontwikkelen. 'Moet hij na één jaar weg? Nee, niet, hem houden we'.”

“Benfica kan aankloppen wat ze willen en ze worden meteen weggestuurd”, gaat Van der Kraan verder. “Helemaal als ze met idioot lage bedragen komen.” Wat geldt voor Hadj Moussa, geldt voor meer spelers: “Als er krankzinnige bedragen geboden worden, dan valt er over iedere verkoop te praten, maar Feyenoord heeft helemaal geen noodzaak om iedereen maar van de hand te doen.” Sterker nog, volgens de journalist moeten er juist spelers bijkomen: “Ze moeten Champions League-kwalificatie afdwingen”.

