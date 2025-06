‘Onverantwoorde gok als Feyenoord dat doet’

Wim Kieft heeft advies voor het technisch hart van Feyenoord. Volgens de oud-voetballer moeten Dennis te Kloese en Mark Ruijl op zoek gaan naar een nieuwe spits, want zou niet goed genoeg zijn.

Feyenoord had al voor de opening van de transferwindow de eerste versterking binnen. Eredivisie-topscorer Sem Steijn kwam over van FC Twente na een seizoen met 24 doelpunten. Kieft voorspelt in zijn column voor De Telegraaf dat die doelpuntendrift zich voortzet: “Als Sem Steijn z’n niveau van FC Twente haalt, schiet hij er zeker vijftien tot twintig in.”

De Rotterdammers missen nog één belangrijk ingrediënt, volgens Kieft: “Heeft Feyenoord daarnaast de beschikking over een spits die er ook twintig in legt, dan ben je als club een goed eind op weg met je doelpunten.”

De huidige eerste spits voldoet niet, volgens de oud-winnaar van de Gouden Schoen. “Alleen heeft de Japanner Ayase Ueda nooit laten zien daartoe in staat te zijn. Hoewel zowel Arne Slot als Robin van Persie hem heeft bewierookt. Toch neemt Feyenoord een onverantwoorde gok als ze niet op zoek gaan naar een betere eerste spits dan Ueda”, aldus Kieft.

