‘Van Persie laat keeperskeuze afhangen van één factor’

Feyenoord wil meewerken aan het vertrek van en , zo weet Rijnmond. De club is namelijk niet tevreden over de situatie met twee eerste doelmannen, dus mag een van de twee vertrekken. Of dat Bijlow of Wellenreuther zal worden, hangt af van de interesse. Robin van Persie lijkt daarmee dus geen voorkeur voor een van zijn keepers te hebben.

De positie van doelman bij Feyenoord houdt al langere tijd de gemoederen bezig. Bijlow was jarenlang eerste doelman in De Kuip, maar bewees in die tijd zeer blessuregevoelig te zijn. Daardoor mocht Wellenreuther regelmatig opdraven als zijn vervanger, wat hij uitstekend deed. Afgelopen zomer besloot toenmalig trainer Brian Priske dat de Duitser zijn eerste keeper zou worden, waarna Bijlow naar Southampton leek te vertrekken. Die transfer ging uiteindelijk niet door.

LEES OOK: Hartman doet Feyenoord-fans nog een laatste belofte

Artikel gaat verder onder video

Gedurende het seizoen verloor Wellenreuther zijn basisplaats weer aan Bijlow na meerdere onzekere optredens, maar in de tweede seizoenshelft stond de Duitse doelman weer onder de lat door wederom een blessure bij zijn concurrent. Van Persie moet deze zomer een keuze maken wie komend seizoen eerste keeper wordt.

LEES OOK: Kieft weet het zeker: ‘Smit moet deze zomer naar deze club’

Volgens Rijnmond lijkt de oefenmeester echter geen voorkeur te hebben en laat hij het afhangen van welke doelman er bij de club blijft. Feyenoord wil namelijk niet meer met Bijlow én Wellenreuther verder, dus zal een van hen verkocht moeten worden. De Rotterdammers stonden eerder al open voor een vertrek van Bijlow, maar inmiddels is ook een transfer van Wellenreuther bespreekbaar. De verwachting is dat de Duitser op meer realistische belangstelling kan rekenen dan zijn concurrent. Het aanblijven van beide doelmannen is volgens de regionale omroep dan ook ‘niet aannemelijk’.

Wie moet eerste keeper worden bij Feyenoord? Laden... 41.6% Justin Bijlow 25.5% Timon Wellenreuther 32.9% Een nieuwe doelman 505 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’🔗

👉 'Feyenoord bereikt principeakkoord: aanvaller op weg naar De Kuip' 🔗

👉 Feyenoord speelt eerste vijf wedstrijden van nieuwe seizoen ‘thuis’🔗

👉 ‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’🔗

👉 Feyenoord wil miljoen euro betalen voor versoepelde promotieregels beloftenteams🔗