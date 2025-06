Hartman doet Feyenoord-fans nog een laatste belofte

heeft in een interview op Feyenoord ONE afscheid genomen van de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal. De linksback rondde deze week zijn transfer naar Burnley af. In de toekomst hoopt hij als speler nog een keer terug te keren bij Feyenoord.

Hartman rondde deze week zijn transfer naar het Engelse Burnley af. De Engelse promovendus maakte dat met een briljante video wereldkundig. Vlak voor die aankondiging nam de verdediger op Instagram al met ‘pijn in zijn hart’ afscheid van iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. “Ik ga jullie vreselijk missen en ik hoop oprecht dat jullie mij begrijpen en mij het gunnen om mijn droom achterna te gaan. Feyenoord zit altijd in mijn hart”, schreef hij onder meer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kieft weet het zeker: ‘Smit moet deze zomer naar deze club’

Bij Feyenoord ONE heeft Hartman ook nog een afscheidsinterview gegeven. Daarin sprak hij de hoop uit om ooit als speler terug te keren bij Feyenoord. “In mijn ideale carrièrepad ga ik de laatste twee, drie jaar bij Feyenoord spelen hopelijk. Dan keer je terug naar je huis”, liet de linksback weten. “Als dat zo mag zijn, zou ik dat zeker willen”, belooft hij.

LEES OOK: 'Feyenoord en Groningen akkoord over Valente: transfersom bekend'

De Kuip is dan ook een van de dingen die Hartman ‘heel erg’ gaat missen. “Ik kom als fan al in De Kuip sinds ik vier jaar oud ben. Elke keer als je daar komt, krijg je toch dat gevoel van vlinders in je buik”, legt de viervoudig international uit. “Alleen gaat de spanning er natuurlijk wel vanaf. De eerste keer had ik het, daarna voelde ik dat ik het aankon. Elke keer als ik in het stadion stond, dan keek ik ook naar boven naar het vak waar ik altijd zat.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord zwaar gedupeerd door nieuwe regel KNVB🔗

👉 Steijn hoopt heel erg op één transfer bij Feyenoord🔗

👉 'Slot heeft me een uur lang uitgelegd hoe slecht ik ben' 🔗

👉 Dit verdient Feyenoord aan Hartman-transfer 🔗

👉 Onverantwoorde gok als Feyenoord dat doet’ 🔗