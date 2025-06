Burnley maakt komst Hartman met briljante video bekend

Burnley heeft de komst van van Feyenoord donderdagmiddag bevestigd. Dat doet de Engelse promovendus met een briljante video, gebaseerd op de horrorfilm It.

Burnley heeft donderdag bevestigd dat Hartman de overstap maakt van Feyenoord naar Engeland. De transfer zat er al een tijdje aan te komen: afgelopen weekend werd namelijk duidelijk dat beide clubs het met elkaar eens zijn geworden over een transfer van de linksback. Naar verluidt houdt Feyenoord een transfersom van twaalf miljoen euro over aan Hartman.

Burnley heeft de transfer met een briljante video aangekondigd, gebaseerd op de horrorfilm It. In de video rent een kind in een gele regenjas achter een papieren bootje aan, die hij de ‘SS Burnley’ noemt. Uiteindelijk verdwijnt het bootje in een put, waar Hartman ineens in opduikt. Als de verdediger het papiertje openvouwt, blijkt het een contract voor Burnley te zijn. “Regent het altijd in Burnley?”, vraagt Hartman zich af, waarna het kind zijn hoofd schudt. “In dat geval, komt het goed. Hoe kom ik hier eigenlijk uit?”

Onder de video stroomt het vol met positieve reacties. “Als het hier niet werkt, kan Quilindschy altijd nog gaan acteren”, schrijft iemand onder de video. “Dit is de beste tot nu toe”, zegt een ander, die refereert aan het feit dat Burnley al eerder zeer creatieve video’s maakte om spelers aan te kondigen. “Hou hier nooit mee op”, verzoekt een derde gebruiker.

