Milambo aan vooravond transfer gekraakt: ‘Zwak, mager, laks’

Sjoerd Mossou vindt dat nog veel te leren heeft. De aanstaande aankoop van Brentford kan volgens de journalist van het Algemeen Dagblad wel een ‘Premier League-speler’ worden, maar liet in de verloren halve finale finale met Jong Oranje zien waar zijn tekortkomingen liggen.

Jong Oranje werd woensdagavond door Jong Engeland met 2-1 uitgeschakeld in de halve finale van het Europees kampioenschap in Slowakije. Harvey Elliott was met twee doelpunten bijna persoonlijk verantwoordelijk voor het vroegtijdige einde van het toernooi voor Nederland.

LEES OOK: Jong Oranje-beul Elliott begint direct na heldenrol over Nederlander

De transfer van Milambo van Feyenoord naar Brentford is bijna in kannen en kruiken, zo kwam na de uitschakeling al naar buiten. “Milambo is wel een speler voor de Premier League. Ik denk wel dat hij dat kan worden”, zegt Mossou in de AD Voetbal podcast. “Al was hij vandaag (woensdag, red.) ook mager. Hij was heel zwak in het duel op weg naar die eerste goal.”

Milambo’s teamgenoot op het middenveld, Luciano Valente, werd door Khalid Boulahrouz al door de mangel gehaald. Mossou vindt dat ook Milambo zich niet van zijn beste kant liet zien: “Het middenveld was nergens. Dat gold voor Valente, die ik nog de minst slechte vond, maar Milambo kwam er ook totaal niet aan te pas. Het duel bij de eerste goal, dat je moet winnen om niet in een gevaarlijke situatie te komen, verloor hij een beetje laks. Hij moet nog veel leren”, aldus de AD-columnist.

