Boulahrouz laat geen spaan heel van Feyenoord-target: 'Hij komt tekort'

komt tekort voor het niveau van Feyenoord, aldus analist Khalid Boulahrouz. De middenvelder van FC Groningen speelde namens Jong Oranje mee op het EK Onder 21, maar kon in de halve finale tegen Jong Engeland geen potten breken.

Valente staat al geruime tijd in de belangstelling van Feyenoord, dat hem dolgraag naar De Kuip wil halen. Momenteel steggelen de Rotterdammers echter nog met FC Groningen over de transfersom van de 21-jarige middenvelder, waardoor het niet tot een overgang is gekomen. Valente zelf hield zich druk bezig met het EK, waar hij in de groepsfase goed was voor twee doelpunten en één assist. In de knock-outfase kwam de jonge rechtspoot er echter niet meer aan te pas.

Als het aan Boulahrouz ligt, dan gaat Feyenoord niet in zee met Valente. "Hij heeft heel veel kansen gekregen", begint hij zijn analyse voor Ziggo Sport. "Maar die viel heel erg tegen. Ik denk dat hij gewoon tekortkomt op dit niveau. Ook voor het niveau van Feyenoord. Bij FC Groningen kan hij het tempo bepalen, daar kan hij dan wel in mee. Maar als je echt gaat letten op de details…"

Wat die details dan zijn? "Weten wanneer je als 10 weg moet blijven om niet de ruimte voor de buitenspelers dicht te lopen, wanneer ben je wel aanspeelbaar, wanneer kom je tussen de linies? Maar ook de één-twee in de zestien proberen. Je kunt niet door spelers heen lopen. Er zit nog heel veel jeugdigheid in. Dat is niet erg, maar op dit moment is hij te speels. Vooral als je dat wegzet tegen de middenvelders van Engeland: balvast, spelen, doorbewegen, het team beter laten spelen. Die zijn een paar stappen verder", besluit Boulahrouz.

