Feyenoord verkoopt smaakmaker voor 20 à 25 miljoen euro

De transfer van naar Brentford bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het Algemeen Dagblad loopt woensdagavond alvast vooruit op de deal en maakt melding van een vaste transfersom van 20 miljoen euro, die kan oplopen tot 25 miljoen.

Feyenoord wil nog niet spreken van een akkoord, maar bevestigt wel dat er 'zeer serieuze gesprekken' worden gevoerd met de Premier League-club. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen stemt in met een vertrek, mede omdat Milambo zijn tot de zomer van 2027 doorlopende contract niet wilde verlengen. Zo verliezen de Rotterdammers met Milambo en Quilindschy Hartman (voor twaalf miljoen euro naar Burnley) in één klap twee zelfopgeleide spelers aan de grootste competitie ter wereld.

Artikel gaat verder onder video

Voor Milambo komt een droom uit. "Het is voor mij een droom om ooit in de Premier League te spelen. Hopelijk gaat die ooit uitkomen", zei hij eerder deze week nog in gesprek met De Telegraaf. Vanwege zijn deelname aan het EK Onder 21 zei Milambo niet bezig te zijn met een transfer. "Ik heb een contract bij Feyenoord en ben nu hier met een toernooi bezig. Dat is het belangrijkste. Daar moet ik me op focussen. En dan zie ik verder wel wat er allemaal gebeurt." Woensdagavond werd Jong Oranje uitgeschakeld door Engeland.

LEES OOK: Feyenoord heeft goud in handen na marktwaardeontwikkeling van drie sterkhouders

Milambo beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Feyenoord. De twintigjarige middenvelder kwam in totaal 42 keer in actie in het eerste elftal en wist daarin zeven doelpunten te maken en negen assists te geven. Zijn grootste hoogtepunt was de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League, waarin hij met twee doelpunten bepalend was bij de 1-3 zege.

Gaat Antoni Milambo slagen in de Premier League? Laden... 51.1% Dat denk ik wel 48.9% Dat denk ik niet 272 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord zwaar gedupeerd door nieuwe regel KNVB🔗

👉 Steijn hoopt heel erg op één transfer bij Feyenoord🔗

👉 'Slot heeft me een uur lang uitgelegd hoe slecht ik ben' 🔗

👉 Dit verdient Feyenoord aan Hartman-transfer 🔗

👉 Onverantwoorde gok als Feyenoord dat doet’ 🔗