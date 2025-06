Feyenoord heeft goud in handen na marktwaardeontwikkeling van drie sterkhouders

Bij Feyenoord kijkt men terug op een teleurstellend, wisselvallig seizoen. Onder de nieuwe hoofdtrainer, Robin van Persie, werd het jaar echter met een positief gevoel afgesloten en dit heeft ook een positief effect gehad op de Estimated Transfer Values (ETVs) van diverse spelers van Feyenoord. In de marktwaardenupdate van juni van FootballTransfers zijn , en beloond voor hun prestaties.

Na de aanstelling van Brian Priske presteerde Feyenoord zeer wisselvallig in de Eredivisie en verraste juist weer in de Champions League. De Rotterdammers overwinterden op het hoogste Europese podium door onder meer Bayern München (3-0) te verslaan. In competitieverband lag Feyenoord al vrij vroeg uit de race om de titel en moest het alle zeilen bijzetten om de derde plaats veilig te stellen. Na het ontslag van Priske lukte dit uiteindelijk onder aanvoering van Van Persie, mede dankzij een uitblinkende Paixão.

Igor Paixão is meest waardevolle Feyenoorder

Paixão kende een weergaloos seizoen bij Feyenoord. De Braziliaan was een van de weinige lichtpuntjes in De Kuip en steeg met zijn doelpuntenbijdragen boven alles en iedereen uit. Met achttien doelpunten en negentien assists sloot Paixão het seizoen af. Hier had hij 47 duels voor nodig. In de laatste marktwaardenupdate is de 24-jarige buitenspeler ook beloond voor zijn prestaties. Paixão zag namelijk zijn ETV stijgen van 25,1 miljoen euro naar liefst 38,8 miljoen euro.

Bij Feyenoord is Paixão hierdoor een andere steunpilaar in de persoon van Dávid Hancko voorbijgestreefd. De Slowaak is namelijk nog altijd 37,3 miljoen euro waard na de ETV-update van juni. Door de laatste marktwaardestijging is Paixão ook de derde meest waardevolle speler in de Eredivisie. Alleen Johan Bakayoko en Jorrel Hato zijn met ETVs van respectievelijk 39,1 miljoen euro en 46,2 miljoen euro meer waard.

Givairo Read en Antoni Milambo stijgen naar recordhoogte

Twee andere Feyenoorders die na hun doorbraak zijn beloond met een hogere marktwaarde zijn Milambo en Read . De twee talenten van de Rotterdamse club zagen hun ETVs stijgen naar respectievelijk 22 miljoen euro en 19,7 miljoen euro. Hiermee hebben ze een belangrijk aandeel in totale waardestijging van de selectie van Feyenoord, die nu in totaal een waarde van 326,9 miljoen euro heeft. Hiermee nadert de club PSV.

