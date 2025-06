Harvey Elliott schiet EK-droom Jong Oranje aan gort

Jong Oranje heeft de finale van het EK Onder 21 niet weten te bereiken. In Bratislava ging de ploeg van bondscoach Michael Reiziger met 2-1 onderuit tegen de de leeftijdsgenoten van Jong Engeland. Grote man aan Engelse zijde was , die tweemaal wist te scoren.

Jong Engeland nam de touwtjes vanaf het begin meteen stevig in handen. Het resulteerde dan ook na drie minuten al meteen in een grote kans voor de Engelsen. Na een goede aanval kwam de bal in de zestien terecht bij Harvey Elliot, waarna Robin Roefs met zijn been redding wist te brengen. Enkele minuten later was er ook de eerste mogelijkheid voor Jong Oranje. Luciano Valente lanceerde Ernest Poku, die in de zestien het overzicht behield maar met een slechte vervolgpass kwam.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft kwam Jong Oranje er nog sporadisch uit, maar het was Engeland dat het spel dicteerde en domineerde. Tot grote kansen leidde het echter niet. Naarmate het eerste bedrijf richting het einde kroop werden de manschappen van bondscoach Michael Reiziger wel iets sterker. Het kwam wat vaker onder de druk van de Engelsen uit. Tot grote kansen resulteerde dat echter niet.

Halverwege bracht Reiziger Wouter Goes voor de tegenvallende Neraysho Kasanwirjo, in de hoop om daarmee de defensie wat meer te stutten. Het leek zijn vruchten af te werpen, want Jong Oranje gaf weinig meer weg. Sterker nog, het creëerde enkele kansen. Zo nam Ian Maatsen van ruime afstand James Beadle onder vuur, die moeite had om redding te brengen. Kort daarna waren het toch de Engelsen die op voorsprong kwamen. Jong Oranje gaf iets teveel ruimte weg, waarna Harvey Elliott de bal achter Roefs kon schieten: 0-1.

Jong Oranje wist wat het te doen stond en Reiziger bracht met Noah Ohio nog een troef. Het bleek een gouden zet. Want enkele minuten nadat hij het veld betrad, schoot hij raak met zijn allereerste balcontact. De spits van FC Utrecht profiteerde van miscommunicatie bij de Engelsen en zag Beadle te ver voor zijn goal staan en besluit te schieten: 1-1. De mannen van Reiziger leken op weg naar een verlenging in Bratislava, maar enkele minuten voor tijd sloeg Elliott weer toe. Wederom kreeg hij teveel ruimte van de Oranje-defensie en schoot hij raak: 1-2. Het tijdsbestek was tekort voor Jong Oranje om nog wat terug te doen, waardoor Jong Engeland zich zaterdag mag opmaken voor de finale.