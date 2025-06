Jong Oranje-beul Elliott begint direct na heldenrol over Nederlander

was woensdagavond de gevierde man bij Engeland Onder 21, dat dankzij twee doelpunten van de Liverpool-speler ten koste van Jong Oranje doordrong tot de finale van het Europees Kampioenschap. Kort na zijn heldenrol noemt de Engelsman onder meer als inspiratiebron.

De 22-jarige Elliott zette Engeland na rust op een 1-0 voorsprong. Nadat invaller Noah Ohio de stand weer gelijk had getrokken groeide de Liverpool-speler vlak voor tijd uit tot matchwinner, toen hij Robin Roefs van afstand voor de tweede keer wist te passeren. Door de zege mag Engeland zich opmaken voor de finale van het EK Onder 21, die komende zondag om 21.00 uur wordt gespeeld. Daarin is Duitsland, dat in de andere halve finale met 3-0 te sterk was voor Frankrijk, de tegenstander.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Boulahrouz laat geen spaan heel van Feyenoord-target: 'Hij komt tekort'

Op het vorige EK Onder 21, in 2023, speelde Elliott nog een veel bescheidener rol bij de Engelse ploeg, die destijds in de finale met 1-0 te sterk was voor Spanje. Anno 2025 slaagt hij er wél in om een leidersrol te vervullen binnen de selectie van trainer Lee Carsley. Dat hij nu op belangrijke momenten kan opstaan komt niet in de laatste plaats door twee Liverpool-teamgenoten, vertelt Elliott na afloop. "Op zoveel momenten in het seizoen heeft Mohamed Salah belangrijke, winnende doelpunten gemaakt. En tegen het einde van het seizoen kwam Virgil van Dijk mee naar voren om in de 90ste minuut raak te koppen", verwijst Elliott naar de thuiswedstrijd tegen West Ham United op 13 april, die Liverpool door de late goal van Van Dijk met 2-1 wist te winnen.

LEES OOK: Indrukwekkende speech in Jong Oranje-kleedkamer: ‘We zien elkaar misschien nooit meer'

"Ik denk dat dit soort dingen, niet opgeven maar doorgaan tot het laatste fluitsignaal en zulke kansen benutten, dat dat leiderschap is. Je kunt zoveel praten als je wil op het veld, maar uiteindelijk, als het moment daar is en je moet het laten zien, zoals in mijn geval door een doelpunt te maken... Het gaat erom hoe je daarmee omgaat, dit soort kansen zijn cruciaal", aldus Elliott.

➡️ Meer nieuws over Jong Oranje

👉 Regeer is er klaar mee: ‘Dat is me al 600 keer gevraagd’ 🔗

👉 Driessen slacht Jong Oranje-speler: ‘Straalt niets uit’ 🔗

👉 Uitschakeling door Jong Oranje komt aan als mokerslag bij Portugal: 'Helemaal klaar met voetbal' 🔗

👉 ‘Tien boze leeuwen’ Jong Oranje zorgen voor ‘megastunt’: ‘Wat is hier gebeurd?’ 🔗

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal' 🔗