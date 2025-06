Indrukwekkende speech in Jong Oranje-kleedkamer: ‘We zien elkaar misschien nooit meer'

Na afloop van de uitschakeling van Jong Oranje op het Europees kampioenschap heeft een speech gegeven in de kleedkamer. Dat vertelt zijn teamgenoot voor de camera’s van Ziggo Sport.

Jong Oranje werd woensdagavond door Jong Engeland met 2-1 verslagen in de halve finale van het EK Onder 21. Harvey Elliott was de beul, met twee doelpunten. Ohio maakte de enige namens Nederland. Zo viel de droom om Europees kampioen te worden in duigen.

LEES OOK: Onheilspellende voorspelling over Wouter Goes

Artikel gaat verder onder video

Bondscoach Michael Reiziger koos er zoveel mogelijk voor om dezelfde spelers te selecteren voor het EK als in de succesvolle kwalificatiereeks. Dat speelt een belangrijke rol voor de talenten, zo blijkt uit de speech van Ohio. Flamingo vertelt: “'Hij heeft gezegd dat hij heel trots op ons is. We zijn al twee jaar bij elkaar en hebben veel dingen met elkaar meegemaakt’.”

“Onze kwalificatie was heel goed”, vervolgt Flamingo. “Daarom was hij trots op hoe we het als groep met elkaar hebben gedaan. Voor de rest is het zuur dat we onszelf niet konden belonen. Je ziet elkaar misschien nooit meer. Misschien bij het grote Oranje, maar voor nu gaat iedereen zijn eigen weg.”

➡️ Meer nieuws over Jong Oranje

👉 Regeer is er klaar mee: ‘Dat is me al 600 keer gevraagd’ 🔗

👉 Driessen slacht Jong Oranje-speler: ‘Straalt niets uit’ 🔗

👉 Uitschakeling door Jong Oranje komt aan als mokerslag bij Portugal: 'Helemaal klaar met voetbal' 🔗

👉 ‘Tien boze leeuwen’ Jong Oranje zorgen voor ‘megastunt’: ‘Wat is hier gebeurd?’ 🔗

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal' 🔗