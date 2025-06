Driessen slacht Jong Oranje-speler: ‘Straalt niets uit’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor . Volgens de journalist heeft de aanvoerder van Jong Oranje geen uitstraling en steekt hij niet genoeg energie in de wedstrijden. Concurrentie van zou Rensch goed hebben gedaan.

Rensch is op het EK Onder 21 de aanvoerder van Jong Oranje. Voor Michael Reiziger betekent dit dat de voormalig Ajax-verdediger altijd in de basis speelt. Dat maakte hij in een gesprek met Read ook duidelijk. De back van Feyenoord besloot daarom niet met Jong Oranje mee te gaan naar het EK, maar ging naar het EK Onder 19 met Oranje Onder 19.

Dat Reiziger ervoor heeft gekozen Read en Rensch niet te laten concurreren voor de rechtsbackpositie en de Feyenoorder daarmee te veroordelen tot het spelen met Onder 19 noemt Driessen ‘onbegrijpelijk’. “Met zijn Champions League-ervaring speelt hij dat toernooi met twee vingers in de neus. Terwijl Read juist moet worden geconfronteerd met weerstand en concurrentie”, oordeelt de journalist in zijn column in De Telegraaf.

Volgens Driessen was het ook goed geweest voor Rensch als hij een concurrent had op het EK. “De speler van AS Roma heeft weliswaar de aanvoerdersband gekregen, maar straalt niets uit en blaast anoniem, zonder veel energie, z’n partijtjes mee”, maakt de verslaggever de captain van Jong Oranje met de grond gelijk. “Read zou hem op scherp hebben gezet en in de halve finale een goed alternatief zijn geweest voor de geschorste Rensch.” Rensch pakte in de kwartfinale tegen Portugal zijn tweede gele kaart van het toernooi en is zodoende geschorst voor de halve eindstrijd tegen Engeland.

