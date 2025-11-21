Feyenoord moet het de komende weken zonder doen. De vleugelverdediger liep in het duel met Go Ahead Eagles een blessure op en is volgens trainer Robin van Persie 'wat langer uit dan drie weken'. Daarmee lijkt hij de Klassieker van 14 december te gaan missen, een flinke domper voor Feyenoord in een belangrijke fase van het seizoen.

Tijdens de persconferentie richting het thuisduel met NEC gaf Van Persie een uitgebreide blessure-update. De selectie keerde volgens hem goed terug uit de interlandbreak, maar rond Read en Cyle Larin is er minder goed nieuws. “De selectie is in grote lijnen goed teruggekeerd, maar Larin niet. Hij heeft een blessure opgelopen bij Canada tijdens de training. Dat is voor hem en ons heel vervelend. Het is moeilijk om te zeggen, maar hij is er twee à drie weken uit.”

Klassieker op de tocht

Artikel gaat verder onder video

Vooral de boodschap over Read kwam hard aan. “Read heeft een blessure opgelopen tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles en zal er wat langer uit zijn dan drie weken.” Feyenoord speelt zondag tegen NEC, daarna wachten tot de jaarwisseling nog wedstrijden tegen Celtic (27 november), Telstar (30 november), PEC Zwolle (6 december), FCSB (11 december), Ajax (14 december), sc Heerenveen (17 december) en FC Twente (21 december).

Er was ook positief nieuws: Justin Bijlow keert zondag terug in de wedstrijdselectie na weken van revalidatie. “Die is vorige week aangesloten en dat gaat goed, die traint volledig mee een aantal dagen en zal er zondag ook bij zijn.”

Van Persie blikte bovendien terug op de trainingsperiode tijdens de interlands. Met een beperkte groep werkte Feyenoord toe naar verbetering na de teleurstellende nederlaag in Deventer (2-1) voor de interlandperiode. “De laatste wedstrijd was heel teleurstellend en dat moest beter. Veel spelers stonden direct voor een nieuwe uitdaging bij hun nationale ploeg, maar voor de rest is het wel een lange zit. Wij werken met de jongens die fit zijn in combinatie met jeugdspelers. We hebben goede trainingen gehad en een oefenduel gespeeld, maar het is lekkerder als je een blok winnend afsluit.”