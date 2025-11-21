Live voetbal 9

Feyenoord is Givairo Read voorlopig kwijt

Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
21 november 2025, 15:20

Feyenoord moet het de komende weken zonder Givairo Read doen. De vleugelverdediger liep in het duel met Go Ahead Eagles een blessure op en is volgens trainer Robin van Persie 'wat langer uit dan drie weken'. Daarmee lijkt hij de Klassieker van 14 december te gaan missen, een flinke domper voor Feyenoord in een belangrijke fase van het seizoen.

Tijdens de persconferentie richting het thuisduel met NEC gaf Van Persie een uitgebreide blessure-update. De selectie keerde volgens hem goed terug uit de interlandbreak, maar rond Read en Cyle Larin is er minder goed nieuws. “De selectie is in grote lijnen goed teruggekeerd, maar Larin niet. Hij heeft een blessure opgelopen bij Canada tijdens de training. Dat is voor hem en ons heel vervelend. Het is moeilijk om te zeggen, maar hij is er twee à drie weken uit.”

Klassieker op de tocht

Vooral de boodschap over Read kwam hard aan. “Read heeft een blessure opgelopen tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles en zal er wat langer uit zijn dan drie weken.” Feyenoord speelt zondag tegen NEC, daarna wachten tot de jaarwisseling nog wedstrijden tegen Celtic (27 november), Telstar (30 november), PEC Zwolle (6 december), FCSB (11 december), Ajax (14 december), sc Heerenveen (17 december) en FC Twente (21 december).

Er was ook positief nieuws: Justin Bijlow keert zondag terug in de wedstrijdselectie na weken van revalidatie. “Die is vorige week aangesloten en dat gaat goed, die traint volledig mee een aantal dagen en zal er zondag ook bij zijn.”

Van Persie blikte bovendien terug op de trainingsperiode tijdens de interlands. Met een beperkte groep werkte Feyenoord toe naar verbetering na de teleurstellende nederlaag in Deventer (2-1) voor de interlandperiode. “De laatste wedstrijd was heel teleurstellend en dat moest beter. Veel spelers stonden direct voor een nieuwe uitdaging bij hun nationale ploeg, maar voor de rest is het wel een lange zit. Wij werken met de jongens die fit zijn in combinatie met jeugdspelers. We hebben goede trainingen gehad en een oefenduel gespeeld, maar het is lekkerder als je een blok winnend afsluit.”

Spectaculaire foto's: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien

Spectaculaire foto’s: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Timon Wellenreuther

Feyenoord introduceert nieuwe munt voor eigen spelers: Wellenreuther ontvangt de eerste

  • Gisteren, 17:12
  • Gisteren, 17:12
Quinten Timber

Toekomst van Quinten Timber is heet hangijzer bij Feyenoord

  • Gisteren, 12:31
  • Gisteren, 12:31
FrankdeG
36 Reacties
5 Dagen lid
93 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat blessureleed bij feyenoord kent geen einde lijkt het wel. Begint wel bizarre vormen aan te nemen. Dat hoor je niet bij AZ, Twente, Ajax, PSV, Utrecht.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
787 Reacties
1.152 Dagen lid
4.505 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG wat zeg je dkrw, hoofstad,scheids?

jerommeke1973
278 Reacties
1.152 Dagen lid
899 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG dat blessureleed hoor je wel bij AZ. Clasie langdurig eruit, Kasius ook en Maikuma ook geblesseerd

PSV bril!
227 Reacties
296 Dagen lid
617 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Eeeeuhh bij PSV is elk jaar puzzelen door blessures. Dit seizoen, Pepi, van Bommel Plea en Dest....

Klantenservice
1.677 Reacties
959 Dagen lid
18.274 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@PSV bril! Het komt inderdaad vaker voor bij clubs, vooral sneu voor de spelers zelf.

Derk62
13 Reacties
835 Dagen lid
10 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je hebt gelijk scheids

Furyan
3 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@derk62😅

Klantenservice
1.677 Reacties
959 Dagen lid
18.274 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sneu voor die jongen, hoop voor hem op een goed herstel!

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
11
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

