Woerts hekelt aandeelhouders De Kuip: ‘Pietluttige mannetjes die gratis zitten’

Chris Woerts met Feyenoord-logo en De Kuip
Foto: © Imago/Talpa/Realtimes
Niels Hassfeld
18 november 2025, 13:37

Chris Woerts heeft geen goed woord over voor de aandeelhouders van Stadion Feijenoord. De sportmarketeer stelt dat het van groot belang is dat Feyenoord en De Kuip een worden en hij vindt dat de aandeelhouders laten zien dat ze niet het beste met de club voor hebben.

Feyenoord wil graag eenwording realiseren met De Kuip. De club en het stadion presenteerden begin deze maand het idee dat er extra aandelen uitgegeven zouden worden, waardoor de Rotterdammers het belang in het stadion uit zou breiden tot 95 procent. De Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) reageerden hier ontevreden op. Met name het feit dat de aandelen minder waard zouden worden, kon op kritiek rekenen.

Het stadion communiceerde onlangs aan de aandeelhouders dat zij snel akkoord moeten gaan met het voorgestelde plan, omdat er geen alternatieven zijn waardoor het onderhoud, herstel en vernieuwing snel mogelijk is. Daarbij werd zelfs gemeld dat de licentie van het stadion acuut in gevaar is, maar bronnen binnen de KNVB melden aan 1908.nl dat hier geen sprake van is. Op middellange termijn is er wel budget nodig om De Kuip te onderhouden.

Woerts fileert aandeelhouders

In de podcast Rotterdam Wordt Wakker geeft Woerts aan dat het volgens hem belangrijk is dat Feyenoord de macht over het stadion in handen krijgt. “Het is goed als Feyenoord één wordt en de aandelen worden overgedragen aan de club”, maakt het vaste gezicht van Vandaag Inside duidelijk. “De club moet aan het stuur zitten en niet het stadion, dat is een hele goede ontwikkeling.” Op dit moment eisen de aandeelhouders een hoger bedrag van de club, maar Woerts denkt dat de eenwording er wel gaat komen. Op 4 december zal hierover gestemd worden op een aandeelhoudersvergadering.

De sportmarketeer is allerminst te spreken over de houding van de aandeelhouders en de VASF. “Ze zijn heel fel van leer getrokken, maar ze hebben voor vijfhonderd gulden in 1937 ooit een aandeel gekocht”, stelt Woerts. Met hun aandeel kunnen de aandeelhouders levenslang gratis in De Kuip zitten. “Dat is niet meer van deze tijd.” Woerts, tussen 2002 en 2008 commercieel directeur van Feyenoord, heeft hierover in het verleden een confrontatie gehad met de aandeelhouders. “Toen zei ik: jullie zitten gratis op de tribune, jullie dragen niks bij aan de club. Laten we een servicebijdrage doen van 150 euro per jaar per kaart.”

Die suggestie werd hem niet in dank afgenomen. “Als er een guillotine had gestaan, was ik direct onthoofd. Het zijn kleine denkers die aandeelhouders, pietluttige mannetjes die gratis zitten bij Feyenoord en niks bijdragen aan de club. Ze zeggen allemaal: ik heb een hart voor Feyenoord, nou ze hebben helemaal geen hart voor Feyenoord”, foetert Woerts.

FrankdeG
19 Reacties
2 Dagen lid
44 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Waarom zouden de aandeelhouders tekenen bij het kruisje? Groot gelijk dat ze hun zakelijke belangen voorop zetten. Dat doet iedereen. Als feijenoord een niet te weigeren bod uitbrengt zullen ze dat zeker accepteren in het belang van de club.

HenkDeTank
105 Reacties
13 Dagen lid
148 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids: men kan ook gewoon te veel vragen. Feyenoord gaat niet flink overbieden.

12deman
771 Reacties
143 Dagen lid
654 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG ha ha dat hoeft Feyenoord helemaal niet te doen. Zonder Feyenoord geen huur inkomsten, zonder huurder geen wedstrijden, maar goed die aandeelhouders mogen dan nog steeds gratis de Kuip in veel plezier

De kikker
234 Reacties
951 Dagen lid
328 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Beetje respect graag. Zonder de aandeelhouders was er nu geen Feyenoord. Feyenoord moet gewoon een eerlijk prijs betalen en niet voor bodemprijzen willen kopen. Ze hebben genoeg geld binnen gekregen voor spelers.

