Toekomst van Quinten Timber is heet hangijzer bij Feyenoord

Feyenoord heeft nog geen duidelijkheid over de toekomst van . De middenvelder is een van de dragende krachten in De Kuip, maar door zijn aflopende contract dreigt hij Rotterdam komende zomer zonder transfersom te verlaten. Feyenoord probeert al maandenlang een akkoord te sluiten over een nieuw contract, maar de druk neemt toe naarmate de tijd verstrijkt.

Feyenoord-watcher Mikos Gouka meldt in de AD Voetbalpodcast dat de clubleiding nog altijd hoopvol is, al erkent hij dat de situatie precair blijft. Meerdere Europese clubs volgen de onzekerheid rondom Timber nadrukkelijk, in de hoop hem komende zomer gratis op te pikken. Gouka sluit zelfs een winters vertrek niet uit. "Dat is wel iets dat boven de markt hangt wil je er nog iets aan verdienen. Vind je het bedrag dan noodzakelijk of hou je hem erbij omdat het een belangrijke speler is, die je dichterbij Champions League-voetbal of misschien wel de titel brengt? Welk bedrag vind je dan noodzakelijk om te innen of pak je op een gegeven moment je verlies en kijk je vooral naar het sportieve plaatje?"

Artikel gaat verder onder video

Daarbij speelt ook de doorbraak van Luciano Valente een rol in de interne afwegingen. De middenvelder heeft zich de afgelopen maanden vast in de basis gespeeld. "De situatie van Valente wordt ook interessant. Dat is een speler die er niet meer uitgaat, dus het is ook niet zo dat Timber de enige international op het middenveld van Feyenoord is. Als iedereen fit is… alleen dat is al maanden niet zo, maar dat laat misschien meer kans voor de directeur om hem te verkopen."

Toch is het financiële plaatje beperkt. "Een half jaar contract levert heel weinig geld op, natuurlijk wel miljoenen. Maar het zal niet genoeg zijn om te denken: we laten hem maar gaan. Er is echter nog steeds de hoop dat hij zijn krabbel gaat zetten. Alleen er is nog altijd niet verlengd, de situatie lijkt alleen niet zo dat er op korte termijn een nieuw contract uitkomt."

Buitenlandse clubs op het vinkentouw

Vorige week meldde onder meer CalcioNapoli24 dat Napoli serieus geïnteresseerd is in Timber. De club uit Napels zou zelfs al voorbereidingen hebben getroffen voor contractvoorstellen. Eerder deze maand werden ook Fenerbahçe en Borussia Dortund genoemd als potentiële clubs. Voor Feyenoord is het een lastige keuze: verkopen in de winter betekent dat Dennis te Kloese nog een transfersom kan terughalen voor een speler waarvoor ruim acht miljoen euro werd betaald. Maar het betekent ook dat de club een sterkhouder verliest midden in de titelstrijd.