Bueno is Feyenoord dankbaar: 'Het was een fantastisch jaar voor me'

Bueno is Feyenoord dankbaar: 'Het was een fantastisch jaar voor me'
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
20 november 2025, 09:11

Hugo Bueno is dankbaar voor het feit dat hij afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde. De 23-jarige Spaanse linksback heeft er dan ook allerminst spijt van dat hij afgelopen seizoen verhuurd werd door Wolverhampton Wanderers.

Feyenoord nam Bueno afgelopen seizoen op huurbaas over van Wolverhampton. In dienst van de Rotterdamse club speelde de Spanjaard dertig officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor vier assists. Uiteindelijk was de transfer een schot in de roos voor beide partijen. "Het was een geweldig jaar voor me", aldus Bueno in gesprek met The Express & Star. "Ik bedank Feyenoord iedere keer, want het was een fantastisch jaar voor me."

Wolverhampton vond dat Bueno nog te licht was voor een basisplaats, waardoor een verhuurperiode in gang werd gezet. Zijn bestemming werd uiteindelijk Feyenoord. "Ik ben enorm gegroeid als speler en als persoon. Dat ik hier met meer zelfvertrouwen terugkom, heb ik grotendeels te danken aan hen. En natuurlijk ook aan mijn werk, het is een beetje allebei", vervolgt hij.

Bueno had goede band met Van Persie

Bij Feyenoord kreeg Bueno te maken met twee trainers: Brian Priske en Robin van Persie. Met laatstgenoemde kon hij goed opschieten. "Hij is geweldig en gaf het team echt de boost die we nodig hadden. Soms heb je dit soort veranderingen nodig, iemand die je weer op het juiste niveau brengt", aldus de vleugelverdediger, die daarmee ook cryptisch ingaat op het vertrek van Priske. "Deze huurperiode heeft me echt veel gebracht."

De verhuurperiode bij Feyenoord heeft Bueno geen windeieren gelegd, want inmiddels is hij een vaste waarde bij Wolverhampton. Hij kwam dit seizoen vooralsnog tot dertien wedstrijden, waarvan elf in de Premier League. "Ik ben daar heel dankbaar voor en hopelijk blijf ik spelen, zodat ik het team kan helpen", besluit Feyenoord.

