Van Hooijdonk en Afellay vol lof over debuut Valente in Oranje: 'Ik vind hem heel, héél bijzonder'

Van Hooijdonk en Afellay NOS
Foto: © NOS
Tijmen Gerritsen
17 november 2025, 23:44

Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay zijn onder de indruk van de manier waarop Luciano Valente zijn debuut voor het Nederlands elftal heeft gemaakt. De analisten vinden het bijzonder hoe goed de Feyenoorder zich direct aanpast aan het niveau.

Valente mocht maandagavond in de laatste wedstrijd van de WK-kwalificatie van het Nederlands elftal tegen Litouwen (4-0) in de 78ste minuut invallen. Met een staande ovatie maakte hij in de Johan Cruijff ArenA zijn debuut in het shirt van het Nederlands elftal.

"Heerlijk," zegt Van Hooijdonk wanneer presentator Sjoerd van Ramshorst hem vraagt naar de wijze waarop Valente debuteerde. "Voor de wedstrijd hadden we het erover of hij bij Oranje net zo zou spelen als bij Feyenoord. En het antwoord is: ja. Ik vind het een hele, héle bijzondere speler."

Afellay sluit zich volledig bij zijn collega aan: "Er zijn er weinig die op deze manier invallen. Hij eist de bal op. Sterker nog: de spelers zoeken hém op," viel de analist op.

"Blijkbaar heeft hij een dusdanige indruk gemaakt op de trainingen. Ze zien dat die jongen hartstikke goed kan voetballen. Het is heel mooi hoe hij voetbalt. Hij heeft geen plankenkoorts. Hij toont bravoure, op een heel goede manier. Petje af!"

