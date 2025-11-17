Live voetbal

Dennis van Eersel: 'Quinten Timber niet ongelukkig met besloten trainingen Feyenoord'

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
17 november 2025, 21:02   Bijgewerkt: 21:13

Feyenoord-watcher Dennis van Eersel denkt dat Quinten Timber het wel fijn vindt dat er niet vaak supporters welkom zijn bij trainingen van de Rotterdammers. De journalist vermoedt dat de middenvelder anders veel vragen zou krijgen over zijn toekomst.

Feyenoord traint sinds de overstap naar trainingscomplex 1908 een stuk vaker achter gesloten deuren. Soms zijn supporters van de nummer twee van de Eredivisie welkom, maar dan wel bij hoge uitzondering. Voor supporters is dat jammer, maar Feyenoord-volger Dennis van Eersel stelt in de podcast Rijnmond Sport van RTV Rijnmond denkt dat er genoeg spelers zijn die het niet erg vinden.

Artikel gaat verder onder video

"Bij Feyenoord is het al jaren zo dat er vaker besloten wordt getraind dan openbaar," begint Van Eersel, die denkt dat spelers dat niet heel erg vinden. “Stel je voor dat Timber nu elke dag tussen de supporters door zou moeten lopen. Dan krijgt hij élke dag vragen en opmerkingen over zijn aflopende contract. Ik denk niet dat hij daarop zit te wachten.”

Bekend is dat Timber aan het einde van het seizoen uit zijn contract loopt in Rotterdam. Vooralsnog heeft de middenvelder zijn verbintenis nog niet willen verlengen, waardoor hij transfervrij dreigt te vertrekken uit De Kuip. Er is namelijk genoeg interesse voor de 24-jarige voetballer. Een transfervrij vertrek zou voor Feyenoord een aderlating zijn, want er werd in het verleden acht miljoen euro betaald om Timber van FC Utrecht naar De Kuip te halen.

Analist Robert Maaskant geeft aan dat hij wel begrijpt dat clubs, waaronder Feyenoord, steeds vaker achter gesloten deuren trainen: “Er zijn trainingen waar je van zegt: daar wil ik liever niemand bij hebben. Niet eens om bedrijfsgegevens te beschermen, maar omdat je spelers soms moet kunnen aanspreken zonder dat het meteen op straat ligt. De volgende dag is dat meteen een rel."

Vind jij het jammer dat clubs vaker besloten trainen?

Laden...
53 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sky Duitsland: Dortmund scout intensief naar Quinten Timber

Italiaanse media melden interesse van Napoli in Feyenoord-middenvelder Quinten Timber

  • Gisteren, 18:19
  • Gisteren, 18:19
Robert Maaskant met Feyenoord-logo

Maaskant noemt plek 2 een kampioenschap voor Feyenoord, tot walging van Het Legioen

  • Gisteren, 08:25
  • Gisteren, 08:25
Shaqueel van Persie in actie namens Feyenoord

Shaqueel van Persie maakt grote indruk: ‘Klasse druipt ervan af’

  • za 15 november, 20:22
  • 15 nov. 20:22
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
FrankdeG
7 Reacties
1 Dag lid
16 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Laat die jongen lekker met rust. In de zomer pakt hij zijn transfer naar een leuke club met een flinke tekenbonus. Dat zou iedereen doen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

FrankdeG
7 Reacties
1 Dag lid
16 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Laat die jongen lekker met rust. In de zomer pakt hij zijn transfer naar een leuke club met een flinke tekenbonus. Dat zou iedereen doen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - NEC

Feyenoord
14:30
N.E.C.
1,44
5,30
6,75
Wordt gespeeld op 23 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel