Feyenoord-watcher Dennis van Eersel denkt dat het wel fijn vindt dat er niet vaak supporters welkom zijn bij trainingen van de Rotterdammers. De journalist vermoedt dat de middenvelder anders veel vragen zou krijgen over zijn toekomst.

Feyenoord traint sinds de overstap naar trainingscomplex 1908 een stuk vaker achter gesloten deuren. Soms zijn supporters van de nummer twee van de Eredivisie welkom, maar dan wel bij hoge uitzondering. Voor supporters is dat jammer, maar Feyenoord-volger Dennis van Eersel stelt in de podcast Rijnmond Sport van RTV Rijnmond denkt dat er genoeg spelers zijn die het niet erg vinden.

"Bij Feyenoord is het al jaren zo dat er vaker besloten wordt getraind dan openbaar," begint Van Eersel, die denkt dat spelers dat niet heel erg vinden. “Stel je voor dat Timber nu elke dag tussen de supporters door zou moeten lopen. Dan krijgt hij élke dag vragen en opmerkingen over zijn aflopende contract. Ik denk niet dat hij daarop zit te wachten.”

Bekend is dat Timber aan het einde van het seizoen uit zijn contract loopt in Rotterdam. Vooralsnog heeft de middenvelder zijn verbintenis nog niet willen verlengen, waardoor hij transfervrij dreigt te vertrekken uit De Kuip. Er is namelijk genoeg interesse voor de 24-jarige voetballer. Een transfervrij vertrek zou voor Feyenoord een aderlating zijn, want er werd in het verleden acht miljoen euro betaald om Timber van FC Utrecht naar De Kuip te halen.

Analist Robert Maaskant geeft aan dat hij wel begrijpt dat clubs, waaronder Feyenoord, steeds vaker achter gesloten deuren trainen: “Er zijn trainingen waar je van zegt: daar wil ik liever niemand bij hebben. Niet eens om bedrijfsgegevens te beschermen, maar omdat je spelers soms moet kunnen aanspreken zonder dat het meteen op straat ligt. De volgende dag is dat meteen een rel."