Driessen: ‘Als KNVB-directeur moet dat onacceptabel zijn’

Valentijn Driessen is niet te spreken over de manier waarop Jong Oranje zich manifesteert op het EK Onder 21. De ploeg van Michael Reiziger maakt een enorme hoeveelheid overtredingen, waardoor er in vier wedstrijden al twee rode kaarten werden gepakt. Dat moet Nigel de Jong als directeur topvoetbal van de KNVB volgens Driessen niet tevreden stellen.

Jong Oranje plaatste zich zaterdag voor de halve finale van het EK Onder 21 na een knappe zege met tien man op Portugal. Toch verwacht Driessen dat De Jong verre van tevreden is met de manier waarop de ploeg van Reiziger zich laat zien, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. “De Jong is verantwoordelijk voor de presentatie van Jong Oranje in Slowakije. Ondanks twee ontsnappingen tegen Oekraïne en Portugal word je daar niet vrolijk van.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Tien boze leeuwen’ Jong Oranje zorgen voor ‘megastunt’: ‘Wat is hier gebeurd?’

Dat heeft volgens Driessen niet per se te maken met het matige spel van de Nederlandse beloften, maar juist met het aspect sportiviteit. “De overvloed aan overtredingen, gele en zelfs twee rode kaarten paste wellicht bij de speler De Jong, maar voor een KNVB-directeur topvoetbal moet dat onacceptabel zijn”, is de verslaggever hard. “Wild om zich heen schoppende en ongedisciplineerde internationals zijn slecht voor de uitstraling van het Nederlandse voetbal.”

LEES OOK: Uitschakeling door Jong Oranje komt aan als mokerslag bij Portugal: 'Helemaal klaar met voetbal'

Driessen is van mening dat ook het ‘armetierige spel’ wat tot nu toe op de mat werd gelegd die uitstraling niet ten goede komt en zijn wens is dat hier snel verandering in komt. “Hopelijk kan Jong Oranje ook aan Europa laten zien dat ze volgens de Hollandse School zijn opgeleid en eens een goede wedstrijd spelen. Te beginnen tegen Engeland”, doelt hij op de halve finale van woensdag.

