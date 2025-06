Uitschakeling door Jong Oranje komt aan als mokerslag bij Portugal: 'Helemaal klaar met voetbal'

Bij Portugal Onder 21 is de uitschakeling in de kwartfinale op het EK door toedoen van Jong Oranje aangekomen als een mokerslag. Middenvelder zegt in een eerste reactie dat hij 'helemaal klaar is met voetbal'.

Voor Fernandes was het sowieso al een zwaar jaar: met zijn club Southampton degradeerde hij uit de Engelse Premier League. Op het Europees Kampioenschap Onder 21 hoopte hij zich voor de zomerstop te kunnen revancheren. Daar leek de Portugese ploeg ook zeker niet kansloos voor te zijn: na een 0-0 gelijkspel in de eerste poulewedstrijd tegen Frankrijk won het land met grote cijfers van Polen (5-0) en Georgië (0-4), waardoor het vertrouwen voor de kwartfinale tegen Jong Oranje groot was. Ondanks het feit dat de Portugezen zeventig minuten tegen tien man speelden, besliste invaller Ernest Poku het duel in de slotfase in Nederlands voordeel: 0-1.

"Dit is een hele moeilijke dag voor ons, maar dat is voetbal", zegt Fernandes in een eerste reactie voor de camera's van het Portugese Sport TV, opgetekend door A Bola. "We hebben onze kansen niet weten te creëren. Zij komen één keer voor het doel en slagen erin om te scoren", treurt de middenvelder. "Voor mij persoonlijk is het een ontzettend vermoeiend seizoen geweest. Ik ben helemaal klaar met voetbal. Zo veel nederlagen, een jaar om te leren", aldus Fernandes.

Fernandes richt zijn vizier alvast op 2027, waar hij gezien zijn leeftijd (hij werd eerder deze maand twintig) nog steeds speelgerechtigd is voor Portugal. "We moeten hiervan leren en ik hoop dat we over twee jaar met een beter antwoord kunnen komen. Het is heel moeilijk om tegen een laag blok te spelen. We hadden geen opties in de passing, het enige wat we konden doen is voorzetten geven of van buiten de zestien schieten. We hadden wat creatiever moeten zijn, maar dat lukte niet. En we misten ook nog een penalty. Dit is een leermoment voor ons allemaal."

