Tiental Jong Oranje knokt zich langs Portugal en gaat naar halve finale EK

Jong Oranje heeft de halve finale van het EK Onder 21 bereikt. In de kwartfinale wist de ploeg van bondscoach Michael Reiziger, ondanks het feit dat het ruim zeventig minuten met een man minder stond, met 0-1 te winnen van Jong Portugal. Laat in de wedstrijd was het invaller die de enige treffer van de avond maakte.

Jong Portugal was op voorhand de favoriet in de wedstrijd en liet dat van begin af aan ook meteen blijken. De Portugezen, op papier de thuisploeg, greep van meet af aan het initiatief en via onder meer Geovany Quenda en Gustavo Sa de mogelijkheid om op voorsprong te komen. De ploeg van bondscoach Rui Jorge liet Jong Oranje echter in leven. De manschappen van Michael Reiziger leken zich vervolgens te herpakken, maar daar kwam al snel verandering in

Binnen een tijdbestek van 119 seconden pakte Ruben van Bommel twee onnodige gele kaarten en mocht hij inrukken van de Georgische scheidsrechter Goga Kikacheishvili. De opgave voor Jong Oranje werd hiermee nog een stukje lastiger. Na een klein half uur spelen kreeg Jong Portugal zelfs een strafschop, na een overtreding van Devyne Rensch op Tiago Tomás. Quenda faalde echter van elf meter en schoot op de paal. Enkele minuten later leek Nederland, geheel tegen de verhouding in, op voorsprong te komen, ware het niet dat de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kort daarna was er opnieuw een grote mogelijkheid na een goede actie van Million Manhoef, die Thom van Bergen in staat stelde om te scoren. De FC Groningen-spits schoot alleen recht op de Portugese doelman.

Na rust was het Jong Portugal dat direct weer de touwtjes stevig in handen nam. Binnen enkele minuten kregen de Portugezen via Paulo Bernardo zelfs een grote kans om te scoren, maar Robin Roefs wist redding te brengen. De toon leek daarmee gezet voor een ontzettend lastige tweede helft voor de ploeg van Reiziger. De Portugezen verzuimden echter om in het eerste kwartier na rust door te drukken bij Nederland. Het tiental van Jong Oranje wist relatief eenvoudig overeind te blijven.

Richting het laatste kwartier van de wedstrijd begonnen de elf Portugezen de duimschroeven weer wat aan te draaien bij Jong Oranje. Tot echt grote kansen leidde dat niet direct. Bij Portugal ging veel over de linkerflank, waar Ajax-aanvaller Carlos Forbs als invaller binnen de lijnen was gekomen. Hoewel de buitenspeler ontzettend rap is, zorgde hij niet voor al te veel gevaar. Enkele minuten voor tijd kreeg Jong Oranje de mogelijkheid om op voorsprong te komen na een fraaie actie van invaller Poku. Hij behield het overzicht en legde af op Bjorn Meijer, maar hij schoot ruimschoots naast.

Niet lang daarna was daar tóch de voorsprong voor Reiziger en co. Na een fraaie pass van Maatsen ging Poku alleen af op de doelman, die hij omspeelde. Vervolgens was het een koud kunstje om binnen te schieten: 0-1 Jong Oranje. Portugal zette vervolgens aan om een gelijkmaker te forceren. Ondanks de kleine Portugese storm kwam de voorsprong van Jong Oranje niet meer in gevaar. In de halve finale wacht de winnaar van de kwartfinale tussen Spanje Onder 21 en Engeland Onder 21.