‘Tien boze leeuwen’ Jong Oranje zorgen voor ‘megastunt’: ‘Wat is hier gebeurd?’

Jong Oranje wist zaterdagavond met tien man verrassend te winnen van titelfavoriet Portugal (0-1). Na een rode kaart na twintig minuten voor leek het een lastig verhaal te worden voor de mannen van Michael Reiziger, maar zorgde voor blijdschap bij de Nederlandse beloften. Die blijdschap wordt gedeeld door de Nederlandse pers.

De Telegraaf omschrijft de zege van Jong Oranje op Portugal als een ‘megastunt’. “Met een geweldige vechtersmentaliteit heeft Jong Oranje zich ten koste van Portugal geplaatst voor de halve finale. Meer dan zeventig minuten speelde de ploeg van Michael Reiziger met een man minder na een vroege rode kaart voor Van Bommel, maar na een langdurige stormloop van de Portugezen, die weinig opleverde, was het vlak voor tijd Ernest Poku die Nederland de zege bezorgde: 1-0.”

Ook het Algemeen Dagblad spreekt zich positief uit over de ploeg van Reiziger en stelt dat er in de kwartfinale ‘op strijdlust’ werd gewonnen van Portugal. Met name de reactie na afloop viel op bij de krant. “Waar woensdag nog gortdroog gereageerd op de cruciale zege op Oekraïne, daar vlogen alle spelers en stafleden elkaar na de zwaarbevochten zege op Jong Portugal elkaar brullend en geëmotioneerd in de armen. Wat was hier nou weer gebeurd?”

Na een halfuur spelen leek Jong Oranje volgens de krant ‘dood en begraven’, maar nadat Geovany Quenda een penalty miste zorgde het tiental een uur lang voor ‘strijd en passie’ en ‘creëerde het zelfs de beste kansen’. “Poku tikte de weinig creatiever titelfavoriet Portugal naar huis. Dat kon niemand na een minuut of twintig bevroeden.”

De Volkskrant zag de Nederlandse beloften opstaan nadat Van Bommel van het veld was gestuurd. “Het was ook de collectieve verbetenheid, de saamhorigheid, de discipline, de als koorts opgekomen bereidheid om, na vroeg rood voor Van Bommel, steeds meer de lucht uit het aanvankelijk zo vloeiende spel van Portugal te duwen, om het doel te verdedigen als tien boze leeuwen”, klinkt het.

