Hato reageert veelzeggend wanneer Roefs aan Ajax wordt gelinkt

is groot fan van de samenwerking met bij Jong Oranje. Uit zijn reactie is op te maken dat de verdediger de doelman ook graag bij Ajax zou zien, hoewel hij dit niet uitspreekt.

Jong Oranje wist zaterdagavond te stunten door in de kwartfinale van het EK Onder 21 met tien man te winnen van Portugal (0-1). Hoewel Ruben van Bommel al na twintig minuten een tweede gele kaart kreeg, wisten de mannen van Michael Reiziger de zege te pakken door een late treffer van Ernest Poku. Achterin hoefde Roefs eigenlijk nauwelijks reddend op te treden, aangezien Portugal slechts drie keer op doel schoot.

Uitschakeling door Jong Oranje komt aan als mokerslag bij Portugal: 'Helemaal klaar met voetbal'

“Ik denk dat Robin niet heel veel heeft hoeven doen”, geeft Hato na de wedstrijd aan bij ESPN. Vervolgens krijgt hij de vraag of het ‘lekker voelt’ met Roefs achter hem. “Ja, tuurlijk. Robin is een hele goede keeper”, antwoordt de verdediger, terwijl hij begint te lachen. En zou het fijn zijn als Roefs ook naar Ajax komt? “Dat is niet aan mij, maar wat ik zeg, het is een hele goede keeper”, zegt Hato, terwijl zijn grijns nog wat breder wordt.

Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af

“Wat hij doet met zijn toekomst, moet hij zelf weten”, gaat Hato verder. Maar zou het leuk zijn? “Hij is een goede keeper, maar ik ga niet tegen hem zeggen wat hij moet doen”, besluit de linkspoot met een lach. Roefs werd de afgelopen weken aan een overstap naar Ajax gelinkt, maar de Amsterdammers vinden de vraagprijs van NEC te hoog.

