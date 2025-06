Onheilspellende voorspelling over Wouter Goes

Jan van Halst heeft woensdag na de uitschakeling van Jong Oranje op het EK Onder-21 bij Ziggo Sport hardop gefilosofeerd over de sportieve toekomst van de jeugdinternationals. De oud-voetballer en analist verwacht dat drie verdedigers van Jong Oranje uiteindelijk ook bij het grote Oranje zullen aanhaken, maar rekent AZ-speler daar niet toe.

Presentator Wytse van der Goot vraagt Van Halst na de uitschakeling van Jong Oranje tegen Jong Engeland (2-1 nederlaag) welke spelers naar zijn mening zullen doorstoten naar het Nederlands elftal. De analist begint met doelman Robin Roefs: “Die gaan wij terugzien in het Nederlands elftal”, garandeert de analist. “Ik vind het een type Van der Sar. Hij laat zich niet gek maken. Die gaat gewoon een hele mooie carrière tegemoet als er geen gekke dingen gebeuren.”

Achterin ziet Van Halst drie verdedigers aanhaken bij het grote Oranje: Jorrel Hato, Ryan Flamingo en Ian Maatsen. Voor Hato en Maasten geldt overigens dat zij al respectievelijk zes en één keer voor het Nederlands elftal speelden. “Ik denk dat we Hato en Flamingo nog wel bij het grote Oranje zien, maar dan houdt het ook wel op. Maatsen ook” Van Halst noemt Goes niet en verwacht dus niet dat de 21-jarige speler van AZ een A-interlandcarrière zal beleven.

Op het middenveld noemt Van Halst Kenneth Taylor. Over Antoni Milambo twijfelt hij, gezien zijn lichaamstaal. Collega-analist Khalid Boulahrouz ziet wel potentie in Milambo: “Het is natuurlijk afhankelijk van zijn vervolgstap, maar hij heeft potentie.” Milambo staat op het punt om Feyenoord te verruilen voor het Engelse Brentford.

Van Halst heeft tot slot weinig goede hoop voor de aanvallers van Jong Oranje. “Ik zie niet in wie voorin buitenspeler of spits van het Nederlands elftal wordt. Ruben van Bommel? Ook nog niet.”

