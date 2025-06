Fans zeggen allemaal hetzelfde over Goes na uitschakeling Jong Oranje

Nederlandse voetbalfans zijn niet te spreken over het optreden van in de halve finale van het EK Onder 21. De verdediger kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen als vervanger van Neraysho Kasanwirjo, die op zijn beurt tegenviel voor de rust.

Goes maakte zijn eerste minuten op het EK en deed dat op een voor hem nieuwe positie. Door de afwezigheid van Devyne Rensch en de teleurstellende eerste helft van Kasanwirjo moest Goes op de rechtsbackpositie spelen. Bondscoach Michael Reiziger, zelf ook rechtsback geweest, had er schijnbaar vertrouwen in dat Goes daartoe in staat was. Het optreden viel echter tegen.

Artikel gaat verder onder video

Het 21-jarige talent van AZ had het enkele keren lastig met de beweeglijke Omari Hutchinson en oogde ook bij de 2-1 van Harvey Elliott niet al te daadkrachtig. Hij had als laatste persoon kunnen instappen om Elliott het schieten te beletten, maar verzuimde dat. De krachtige inzet van de Liverpool-speler belandde achter Robin Roefs en bezorgde Engeland een finaleplek.

Voetbalfans zeggen op sociale media allemaal hetzelfde: ze vinden dat Goes geen goede beurt heeft gemaakt. Ook wordt door veel fans gewezen op het risico dat hij in zijn spel legt. Goes kreeg een gele kaart voor vasthouden en nam daarna geen gas terug, waardoor sommige kijkers vreesden voor een rode kaart. Die kwam er niet.

Ook Van Halst kritisch op Goes

Ziggo Sport-analist Jan van Halst maakte zich gedurende het EK hard voor speeltijd voor Goes. Heeft de AZ'er gebracht wat hij had gehoopt? "Nee, eigenlijk niet", geeft Van Halst toe. "Hij begon fel, maar je merkt dat hij onwennig was aan de rechterkant."

Van Halst zag dat Goes al gauw een duwtje in de rug van Hutchinson uitdeelde. "Op dit soort momenten kun je 'm wel op een boodschap sturen, maar hiermee win je geen wedstrijden. Het is wel goed om even een signaal af te geven, maar hij had zowel verdedigend als opbouwend best wel veel moeite. Het juiste moment van instappen... Maar dat is wel begrijpelijk, want het is niet zijn positie."

Was Wouter Goes de juiste keuze als rechtsback in de tweede helft? Laden... 8.8% Ja 91.2% Nee 57 stemmen

