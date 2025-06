Jong Oranje-speler doet pijn aan de ogen: 'Kijk hoe hij terugloopt!'

maakte geen goede indruk in de halve finale van het EK Onder 21 tussen Engeland en Nederland. De rechtsback speelde zijn eerste minuten van het toernooi en verving de geschorste Devyne Rensch. Het zwakke optreden van Kasanwirjo is Oranje niet fataal geworden in de eerste helft, maar hij is wel achtergebleven in de kleedkamer en vervangen door Wouter Goes.

"De rechtsbackpositie is een zorgelijke plek. Kasanwirjo is gewoon niet fit en scherp genoeg”, zegt Jan van Halst in de pauze bij het tonen van beelden uit de tien de minuut, waarin de toernooidebutant zich aan de zijlijn laat passeren. “Hij stapt hier verkeerd in en geeft Omari Hutchinson steeds de ruimte.” Twee minuten later wordt Kasanwirjo opnieuw gepasseerd door Hutchinson. “En kijk hoe hij terugloopt!”

Artikel gaat verder onder video

“Het is geen sprint met de urgentie van een halve finale. Nee, dit is teruglopen”, merkt de analist op. “Dan ben je terug in positie en dan moet je eigenlijk gaan reorganiseren, door terug te lopen naar de rechterkant. Maar nee, hij laat ook Manhoef een beetje zakken. Hij stapt te laat in.” Kasanwirjo kan zodoende niet voorkomen dat een grote kans volgt voor Harvey Elliott; keeper Robin Roefs brengt redding. “Het gaat om metertjes! Halvefinalemetertjes, die je ten koste van alles moet willen maken.

Volg de wedstrijd tussen Jong Engeland en Jong Oranje in ons liveverslag!

'Kasanwirjo al hele seizoen niet fit'

In de 31ste minuut zit Kasanwirjo wel korter op zijn opponent: hij wil Hutchinson op de Engelse helft van de bal houden, maar dat lukt niet. Door de mislukte interceptie kan Engeland razendsnel schakelen. “Dit doet pijn! Hier moet het hele elftal zestig à zeventig meter terugsprinten in 32 graden. Het valt hem misschien niet te verwijten, want hij is het hele seizoen al niet fit.” Kasanwirjo speelde afgelopen seizoen slechts 542 officiële minuten voor Rangers FC, verdeeld over vijftien wedstrijden.

Collega-analist Khalid Boulahrouz adviseert: “Ik zou hem wisselen, ja. Ik zou dan misschien voor Manhoef gaan. Die heeft bij Vitesse vaker op die positie gespeeld.” Bondscoach Michael Reiziger heeft ervoor gekozen om Goes binnen de lijnen te brengen aan het begin van de tweede helft, als vervanger van Kasanwirjo.

