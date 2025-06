Wouter Goes krijgt 'flinke tikken' bij Jong Oranje

is momenteel met Jong Oranje in Slowakije voor het EK Onder 21, dat voor Nederland donderdagavond van start gaat met een wedstrijd tegen de talenten van Finland. Twee dagen voor de eerste wedstrijd vierde de mandekker van AZ zijn 21ste verjaardag. Dat werd op bijzondere wijze gevierd door de selectie van Jong Oranje.

Toen Michael Reiziger eind mei de selectie van Jong Oranje voor het EK Onder 21 bekendmaakte, was Goes een van de opvallendste afwezigen. De verdediger, die wegens zijn gedrag regelmatig negatief werd belicht, kende namelijk een goed seizoen bij AZ en zat ook in de interlandperiodes ervoor steevast in de selectie van Reiziger. Uiteindelijk kreeg Goes alsnog een oproep toen bleek dat Youri Baas niet op tijd fit zou zijn voor het toernooi.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Uitblinker van Jong Oranje hoopt op transfer: 'Ik heb natuurlijk mijn ambities'

Daags voordat het toernooi werd geopend door gastland Slowakije en Spanje, mocht Goes 21 kaarsjes uitblazen. In gesprek met Ziggo Sport vertelt aanvoerder Devyne Rensch hoe de selectie de jarige mandekker in het zonnetje heeft gezet. “Als eerste heeft iedereen hem gefeliciteerd bij het ontbijt. Daarna lekker op het veld, mocht hij door de tunnel gaan. Tijdens het diner heeft hij nog een taartje gekregen, dus we hebben hem zeker verwend.”

LEES OOK: Cristian Willaert schrikt van uitspraak Ezechiel Banzuzi: ‘Wacht even, wat zei je?’

Vervolgens mag Rensch uitleggen wat ‘de tunnel’ precies inhoudt. “Er zijn twee rijen en daar mag de jarige doorheen rennen”, klinkt het. “Dan mag iedereen hem een best wel harde tik geven.” En heeft Rensch als aanvoerder ook een harde tik gegeven? “Ik ben wel lief, maar iedereen heeft hem wel even aangepakt. Maar dat is goed”, zegt de verdediger met een knipoog. “Het hoort erbij als je jarig bent.”

Reiziger geeft 'normaal' cadeau

Het cadeau van Reiziger was een stuk conventioneler, zo vertelt de bondscoach. Bij Ziggo Sport wordt hem namelijk gevraagd of hij Goes een ‘wijze les’ of een ‘materialistisch cadeau’ heeft gegeven, waarna de keuzeheer aangeeft dat het tweede het geval is. “Waarschijnlijk gaat hij lekker ruiken als hij straks langsloopt”, hint Reiziger naar een lekker luchtje.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Huijsen reageert extreem knorrig op vraag over Nederland 🔗

👉 Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje 🔗

👉 Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland 🔗

👉 Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗