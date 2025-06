Cristian Willaert schrikt van uitspraak Ezechiel Banzuzi: ‘Wacht even, wat zei je?’

maakt deze zomer de overstap van OH Leuven naar RB Leipzig, dat zestien miljoen euro voor hem betaalt. Als hij in gesprek met ESPN uitlegt wat de Duitse club van hem verwacht, schrikt verslaggever Cristian Willaert hiervan.

Banzuzi bereidt zich momenteel met Jong Oranje voor op het Europees kampioenschap in Slowakije. Na het toernooi gaat hij de overstap maken naar RB Leipzig, nadat hij een uitstekend seizoen kende met OH Leuven. “In het begin bij OHL leed ik vaak onnodig balverlies. Dat heb ik wel uit mijn spel gehaald. Op hoog niveau mag je geen onnodig balverlies lijden”, blikt de middenvelder terug op zijn ontwikkeling.

Nu heeft Banzuzi zijn toptransfer te pakken en gaat hij samenspelen met Lutsharel Geertruida en Xavi Simons. Het feit dat Leipzig een bedrag van zestien miljoen euro voor hem betaalt, laat het vertrouwen van de nummer zeven van de Bundesliga zien. “Het is natuurlijk supermooi dat een club zoveel geld voor je wil betalen”, geeft Banzuzi aan. Het vertrouwen heeft Leipzig niet alleen in geld, maar ook in woorden uitgedrukt. “Ze willen dat ik de beste middenvelder van de Bundesliga word. Ik wil dat ook.”

Wanneer Banzuzi dat zegt, onderbreekt Willaert hem. “Wacht even, wat zei je?”, vraagt de verslaggever, die niet gelooft wat hij hoort. “Ze willen dat ik de beste middenvelder van de Bundesliga word”, herhaalt de jongeling. “Ik wil dat ook natuurlijk en ga daar keihard voor werken. Ze hebben echt veel vertrouwen in mij. Het plan is goed. Alleen maar mooi.” Als Willaert aangeeft dat dat doel ‘nogal wat is’, geeft Banzuzi aan dat hij denkt dat het kan en dat hij veel zelfvertrouwen heeft. “Dat heb ik altijd wel gehad. Tuurlijk groeit dat. Je speelt niet altijd bij een grote club dus dan moet je jezelf motiveren om hard te blijven werken, weten wanneer je kansen gaan komen. Dat heb ik gedaan. Ik wist dat ik uiteindelijk wel naar en grote club zou gaan. Daar ben ik superblij mee. Ik heb nooit opgegeven en ben altijd hard blijven werken.”

