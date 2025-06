Uitblinker van Jong Oranje hoopt op transfer: 'Ik heb natuurlijk mijn ambities'

staat er niet onwelwillend tegenover om komende zomer een transfer te maken. De vleugelaanvaller van Jong Oranje staat momenteel onder contract bij het Engelse Stoke City, waar hij goed op zijn plek zit, maar is ontzettend ambitieus.

"Ik hoop nu gewoon een goed EK te spelen en dan zien we wat er gaat komen", aldus Manhoef in gesprek met Voetbal International. "Nog een jaar bij Stoke is ook zeker niet slecht, ik wil de club ook gewoon helpen om weer terug naar een hoger niveau te komen. Maar ik heb natuurlijk ook mijn ambities om zo hoog mogelijk te komen. Ik ben nu 23, dus als er een mooie stap komt, zeg ik zeker geen nee."

Een terugkeer naar de Eredivisie komt daarbij niet meteen in het hoofd van Manhoef op, mede omdat hij droomt van de Premier League. "Ik ben naar Engeland gegaan om een stap te maken, om daarna weer een stap te maken naar het hoogste niveau, de Premier League, inderdaad. Maar we gaan zien wat er gaat komen, andere landen zijn ook mooi. Ik sluit niks uit. Eerst alle focus op het EK."

Voor dat EK heeft Manhoef, die begin 2024 voor zo'n vier miljoen euro de overstap maakte van Vitesse naar Stoke City, ook de nodige ambities. Hij wil namelijk Europees kampioen worden met Jong Oranje. Het EK Onder 21, dat in Slowakije wordt gehouden, begint komende donderdag voor de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. Dan wacht het duel met de leeftijdsgenoten van Finland.

