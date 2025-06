Quilindschy Hartman komt 'met pijn in het hart' met boodschap op Instagram

heeft zijn vertrek bij Feyenoord aangekondigd. De 23-jarige linksback richtte zich via Instagram met een persoonlijke boodschap tot de fans van de Rotterdamse club. Daarin zegt de vleugelverdediger met 'pijn in zijn hart' te vertrekken bij Feyenoord.

Hartman is een echt product van Varkenoord en doorliep de gehele jeugdopleiding van Feyenoord. Op 21 augustus 2022 maakte de linksback zijn officiële debuut in het shirt van de Rotterdammers. Al snel ontpopte de jongeling zich tot een vaste waarde en een publiekslieveling bij Feyenoord. Alleen vorig seizoen sloeg het noodlot toe met een zware knieblessure, waardoor Hartman een streep kon zetten door het EK en een transfer naar de Premier League.

Nu staat Hartman, die dit seizoen zijn rentree weer maakte bij Feyenoord maar zijn oude vorm niet wist te hervinden, alsnog voor een transfer naar de Premier League. Naar verluidt maakt hij de overstap naar Burnley. Een moeilijke beslissing, zo laat de back weten. "Beste Feyenoorders, met pijn in mijn hart moet ik jullie vertellen dat het tijd is gekomen om een stap te maken in mijn leven en carrière. Na twaalf jaar in de jeugdopleiding en drie jaar in het eerste elftal, is het nu tijd om mijn droom achterna te gaan: spelen in de Premier League."

"Ik ben alle Feyenoorders heel erg dankbaar voor alle liefde en steun die ik heb gevoeld, vanaf mijn debuut tegen RKC tot en met mijn laatste wedstrijd tegen RKC", vervolgt Hartman zijn relaas. "We hebben samen supermooie momenten meegemaakt, met voor mij als hoogtepunt het kampioenschap. Het zijn momenten die ik mijn hele leven meedraag in mijn hart en geheugen."

In zijn persoonlijke boodschap richtte Hartman zich ook nog tot de mensen binnen Feyenoord met wie hij heeft samengewerkt. "Ik wil alle trainers heel erg bedanken, vanaf Onder 10 tot het eerste elftal. In het bijzonder wil ik Arne Slot en Sipke Hulshoff bedanken, die mij de kans hebben gegeven door te breken in het eerste elftal. Ik ga jullie vreselijk missen en ik hoop oprecht dat jullie mij begrijpen en mij het gunnen om mijn droom achterna te gaan. Feyenoord zit altijd in mijn hart", besluit hij.

Vind jij dat Quilindschy Hartman de juiste keuze maakt door naar de Premier League te vertrekken? Laden... 41% Ja, een goede stap voor zijn carrière 37.6% Nee, hij had bij Feyenoord moeten blijven 20.5% Twijfelachtig, het hangt af van zijn speeltijd daar 0.9% Anders, namelijk... 117 stemmen

