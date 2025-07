Van Persie ontvangt complimenten: ‘Speciale denker, daar houd ik van’

Henk de Jong is erg enthousiast over Robin van Persie. De trainer van Cambuur stond in een oefenduel tegenover de Feyenoord-trainer en heeft in een interview met Voetbal International niets dan lof voor de ‘speciale denker’.

Feyenoord speelde zaterdag de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen SC Cambuur, ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde Kooi Stadion. Feyenoord won met 1-4, dankzij doelpunten van Nick Marsman (eigen doelpunt), Ayase Ueda, Sem Steijn en Jaden Slory. Wiebe Kooistra deed wat terug namens Cambuur.

De Jong wordt na de wedstrijd door Voetbal International gevraagd naar zijn gevoel bij Van Persie. “Ik heb vorig jaar gezegd toen hij bij Heerenveen kwam, dat ik dat mooi vind”, antwoordt de Fries. “Ik houd van speciale mensen zoals Arne Slot, Sandor van der Heide (assistent-trainer bij Cambuur, red.), ik denk ook Robin van Persie.”

“Dat zijn speciale denkers”, vervolgt De Jong. “Ik vind het ook een hele leuke man. Ik heb hem vorig jaar ontmoet bij het gehandicaptenvoetbal in Drachten en we hebben wel een klik met elkaar. Je respecteert elkaar.”

