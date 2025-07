‘Feyenoord ziet transfer op laatste moment afketsen’

De transfer van Björn Meijer naar Feyenoord gaat niet door, zo meldt ESPN. De Rotterdammers twijfelen na de medische keuring over de inzetbaarheid van de linksback in de voorrondes van de Champions League.

Deze week maakte 1908.nl melding van een akkoord tussen Meijers huidige team Club Brugge en Feyenoord. Eerder zou de verdediger persoonlijk al rond zijn geweest met de Rotterdammers. Meijer moest op de linksachterpositie de vervanger worden voor Quilindschy Hartman, die verkocht is aan Burnley en Hugo Bueno, die na een huurperiode terugkeert bij Wolverhampton Wanderers.

Meijer zou een contract tekenen tot medio 2029, maar dit gaat volgens ESPN niet door. De website schrijft dat zijn zaakwaarnemer Nikkie Bruinenberg van het bureau Muy Manero dat heeft laten weten. Hoewel Meijer door alle testen zou zijn heengekomen, blijken er toch twijfels uit de medische keuring.

De Groninger speelde recent nog op het Europees kampioenschap Onder 21 met Jong Oranje en zou na een korte vakantie pas over twee weken aan kunnen sluiten bij de selectie van Robin van Persie. Op dinsdag 5 of woensdag 6 augustus, staat de eerste wedstrijd van Feyenoord in de voorrondes van de Champions League al op het programma. De clubleiding zou er niet voldoende op vertrouwen dat Meijer dan al negentig minuten inzetbaar is.

