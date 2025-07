Noppert spreekt zich opnieuw uit over lastige periode met Van Persie

heeft andermaal laten weten dat hij niet bepaald door een door kon met Robin van Persie, die afgelopen seizoen sc Heerenveen inruilde voor Feyenoord. Er was geen klik tussen de Friese doelman en de oefenmeester en dat was best lastig, zo erkent de doelman.

Bij zijn komst verkoos Van Persie Mickey van der Hart boven Noppert als eerste doelman bij sc Heerenveen. Tot grote teleurstelling van laatstgenoemde. De Friese goalie kreeg in oktober en november wel een serie van vijf wedstrijden de kans onder de lat, maar moest zijn plek daarna weer afstaan. Toen Van Persie vertrok keerde Noppert weer terug onder de lat, eerst vanwege de blessure van Van der Hart maar Robin Veldman bleef vasthouden aan de doelman.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Heerenveen-uitblinker Noppert goudeerlijk over Van Persie: 'Ik heb geen verkeerde woorden, maar...'

Noppert liet eerder al weten dat hij het minder goed kon vinden met Van Persie en gaat nu andermaal in op zijn relatie met de oefenmeester. "Ik heb er heel veel van gezegd, misschien wel wat te veel", aldus de doelman in gesprek met Voetbal International. "Maar het is puur vanuit mijn gevoel: het is fijn als je een normaal en fatsoenlijk gesprek met iemand kunt voeren, met iemand die jou ook vertrouwen geeft. En niet dat het altijd alleen over voetbal gaat. We zijn volgens mij allemaal mensen, we zijn geen robots."

LEES OOK: Van Persie kreeg gelijk over aanwinst: ‘Had al een apart gevoel’

Met Veldman, die na het vertrek van Van Persie aangesteld werd als trainer van sc Heerenveen, praat Noppert wat makkelijker. Ook over andere onderwerpen. "Meer, dat zeker. Ik heb ook kinderen, het is fijn dat hij ook daar interesse in toont. Hij is een huis aan het bouwen, daar hebben we het soms over. Dat vind ik wel leuk", erkent hij.

Vervolgens haalt Noppert zijn schouders op. "De ene trainer heeft dat, de andere niet. Voor mij is dat ook een leermoment geweest. Ikzelf had het nog nooit meegemaakt en vond het lastig me aan te passen. Ben me anders gaan gedragen dan wie ik daadwerkelijk ben. Minder open, een beetje gesloten naar de groep. Ik wist niet helemaal hoe ik om moest gaan met de situatie. Ook dat moet er helemaal uit. Zoiets heeft altijd een beetje tijd nodig, maar ik word aan alle kanten goed geholpen", besluit Noppert.

