Van Persie kreeg gelijk over aanwinst: ‘Had al een apart gevoel’

Robin van Persie is nog maar een seizoen bezig als hoofdtrainer en heeft daarin al het een en ander geleerd, zo vertelt hij in een interview met Martijn Krabbendam van Voetbal International. Zo weet hij uit ervaring dat je bij het aantrekken van een speler naar je gevoel moet luisteren.

Feyenoord maakte woensdagochtend bekend dat het Luciano Valente overneemt van FC Groningen. Volgens verschillende media maken de Rotterdammers een bedrag van zo’n zeven miljoen euro over naar de Euroborg. Van Persie en Valente spraken elkaar uitgebreid, voorafgaand aan de overstap.

“Op basis van dat gesprek met Valente hadden we allebei een goed gevoel”, zegt de hoofdtrainer, die in maart overkwam van sc Heerenveen. “Anders zit je ook niet vier uur in een meeting, dan heb je het leuk met elkaar. Na afloop zei ik dat ook tegen Dennis (te Kloese, red.): ‘Goed gevoel’.”

“Sfeer bepaalt binnen een club”, zegt Van Persie. Een belangrijk gegeven, heeft de trainer in zijn tijd in Friesland wel ondervonden. “Maar andersom kan ook, hè. Bij Heerenveen had ik een gesprek met een speler waarbij ik na afloop een apart gevoel had. Toch maar gecontracteerd, die jongen. Later bleek dat mijn gevoel goed was. Heb ik weer van geleerd”, aldus Van Persie.

