Valente tekent bij Feyenoord en gaat spelen met opvallend rugnummer

vervolgt zijn loopbaan bij Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De middenvelder met Italiaanse roots komt over van FC Groningen en tekent een contract tot medio 2029 in De Kuip.

De toekomst van Valente was lange tijd onzeker. De uitblinker van FC Groningen sprak in april uit dat het zijn droom is om voor een Nederlandse topclub te spelen. Naast Feyenoord hadden ook Ajax en PSV interesse in de spelmaker. In Amsterdam was er echter niet voldoende geld om door te pakken, terwijl PSV Valente eerst nog een jaar wilde verhuren aan Groningen. De middenvelder had daarom besloten dat hij per se de stap naar Feyenoord wilde maken. In Rotterdam gaat Valente spelen met het rugnummer 40, op eigen verzoek.

De onderhandelingen tussen Feyenoord en Groningen verliepen echter niet eenvoudig, aangezien de noorderlingen een stuk hoger bedrag verlangden dan de nummer drie van Nederland wilde betalen. Uiteindelijk zijn de clubs tot een akkoord gekomen. Volgens verschillende media maken de Rotterdammers een bedrag van zo’n zeven miljoen euro over naar de Euroborg. Door bonussen en een doorverkooppercentage van twaalf procent kan dat bedrag nog oplopen.

Valente maakte in augustus 2022 zijn debuut in het betaald voetbal namens FC Groningen, toen hij mocht debuteren in een 6-1 nederlaag op bezoek bij Ajax. In totaal kwam de middenvelder in drie seizoenen in de Euroborg tot 94 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin wist hij tien doelpunten te maken en nam hij zeventien assists voor zijn rekening.

