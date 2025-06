Speler van PSV haalt woede op de hals met shirtje van rivaal

haalt mogelijk de woede van PSV-fans op zijn hals, met een van zijn recentste Instagram-verhaal. De speler van de Eindhovenaren is daarin te zien in een shirt van Feyenoord.

Nagalo werd in de zomer van 2024 overgenomen van Nordsjaelland. De verdediger, waar zeven miljoen voor werd betaald, kende echter een lastig seizoen in Eindhoven. Mede door blessures kwam hij maar tot 145 Eredivisieminuten voor PSV. De man die in Ivoorkust werd geboren hoopt volgend seizoen meer invloed te hebben in de ploeg van Peter Bosz.

Artikel gaat verder onder video

Zondag deelt hij een Instagram-verhaal, waarin hij een training afwerkt met Mohamed Diomandé (Rangers FC). De beide heren voeren een 'atletiektraining' uit, maar het shirt van Nagalo is wel zeer opvallend. De 22-jarige verdediger traint namelijk in een tenue van Feyenoord. Onlangs was Anis Hadj Moussa in een tegenovergestelde rol te zien: hij droeg een shirt van PSV. De reactie van de Franse Algerijn was daarna zeer bijzonder: hij ziet PSV niet als een echte rivaal.

© Instagram @adamonagalo

