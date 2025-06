Luuk de Jong niet op eerste training PSV: 'Een veeg teken'

verschijnt komende maandag niet op de eerste training van PSV. Dat melden het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf. De 34-jarige spits beschikt in Eindhoven over een aflopend contract en twijfelt nog altijd over zijn toekomst.

PSV wil graag met de ervaren spits verder, alleen heeft hij tot op heden geen uitsluitsel gegeven over zijn sportieve toekomst. Volgens het ED wordt de beslissing van De Jong 'al weken snel verwacht', maar is er nog altijd geen duidelijkheid. Het is ook niet bekend waarom het zolang duurt. De krant schetst dat het management van de spits daar ook geen mededelingen over doet.

De Telegraaf rept zelfs over 'een veeg teken' dat De Jong niet direct aansluit bij PSV. Daarbij wijst de grootste krant van Nederland naar het feit dat hij geen internationale verplichtingen heeft gehad. Het contract van de ervaren doelpuntenmaker loopt komende dinsdag af en hij zou nog nadenken over het aanbod van PSV, maar kijkt ook naar andere mogelijkheden.

PSV is inmiddels de zoektocht naar een nieuwe spits gestart, maar wel met respect voor De Jong. "Op het moment dat PSV iemand zou vinden die geschikt is om zijn positie in te vullen, kan de club toeslaan en De Jong nog een moment gunnen om alsnog aan te sluiten. Op een gegeven moment is die kans voorbij", schrijft clubwatcher Rik Elfrink.

De Eindhovenaren willen De Jong echter niet voor zijn hoofd stoten, mede door zijn gigantische verdiensten voor de regerend landskampioen. De aanvaller speelde vooralsnog acht seizoenen in het shirt van PSV en was daarin goed voor liefst 186 doelpunten en 98 assists.

