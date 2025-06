Noa Lang lijkt transfer te verklappen met opvallende tekst op Instagram

lijkt op Instagram te verkondigen waar hij komend seizoen speelt. De Oranje-international van PSV deelde via het social mediakanaal enkele vakantiekiekjes met daarbij de tekst 'live is life', een mogelijke hint naar zijn toekomstige bestemming: Napoli.

Afgelopen winter hoopte Napoli reeds zaken te kunnen doen met PSV, toen de club in de zoektocht naar een vervanger van Kvicha Kvaratskhelia al uitkwam bij Lang. De regerend landskampioen van Nederland wenste destijds echter niet mee te werken aan een tussentijds vertrek van de Oranje-international. Inmiddels hangt de vlag er anders bij: PSV staat deze zomer wél open voor een afscheid van Lang, mits 'het juiste bedrag' op tafel komt.

LEES OOK: PSV zwaait Oranje-international uit: 'Veel succes in de toekomst'

Lang had met elf doelpunten en tienassists een zeer belangrijke bijdrage aan de titelprolongatie van PSV. Vervolgens werd de aanvaller door bondscoach Ronald Koeman nog opgenomen in de Oranje-selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Malta. In laatstgenoemde wedstrijd was de excentrieke buitenspeler trefzeker.

LEES OOK: PSV spot opvolger Malik Tillman in Eredivisie: ‘Maar hij is financieel niet haalbaar’

Momenteel geniet Lang van een welverdiende vakantie. Op Instagram maakt hij de rest van de wereld deelgenoot middels het delen van enkele vakantiefoto's. Daarbij plaatste de 26-jarige linksbuiten overigens wel een hele opvallende tekst: 'Live is life'. Mogelijk verwijst Lang met die tekst naar een liedje van Opus, waarop voormalig Napoli-speler in 1989 op iconische wijze een bal hooghield.

Naar verluidt zou Lang al enige tijd officieel akkoord zijn met Napoli over een transfer. Nu is het aan de clubs om eruit te komen. Inmiddels heeft I Partonopei zich officieel gemeld in Eindhoven om de buitenspeler los te weken. Het is de bedoeling dat Napoli en PSV 'er op korte termijn uitkomen'. Lang speelt sinds de zomer van 2023 in het shirt van PSV, dat destijds een transfersom van 12,5 miljoen euro betaalde.

