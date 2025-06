PSV komt met bijzonder eerbetoon na contractverlenging Perisic

is ook de komende twee jaar in dienst voor PSV. De club heeft vrijdagavond de contractverlenging van de 36-jarige Kroaat bevestigd. Om de vernieuwde verbintenis te vieren, brengt PSV een bijzonder eerbetoon aan Perisic.

PSV verraste in september 2024 door de toen 35-jarige Perisic transfervrij naar Eindhoven te halen. De aanvaller ontpopte zich razendsnel tot een zeer gewaardeerde kracht in het elftal van trainer Peter Bosz, waarbij zijn leeftijd hem nauwelijks leek te deren. Uiteindelijk speelde Perisic in alle competities 35 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor zestien doelpunten en elf assists.

Na het succesvolle seizoen had Perisic transfervrij weg kunnen lopen, met vermeende interesse van Olympique Marseille, FC Barcelona en Bayer Leverkusen. Uiteindelijk kiest de ervaren buitenspeler ervoor te verlengen in Eindhoven. "Het vorige seizoen was mooi, maar ik ben enorm hongerig en wil in het nieuwe seizoen weer zo maximaal mogelijk knallen", zegt hij op de clubwebsite.

In de aankondiging van de contractverlenging pakt PSV uit op sociale media. De club noemt Perisic 'niet zomaar een speler, maar een meesterwerk' en beschrijft de nieuwe verbintenis dan ook als een moment 'om in te lijsten'. Op onderstaande afbeelding is Perisic te zien naar een schilderij met zijn portret erop.

A signature worth framing 🖋️ pic.twitter.com/5ii6iRo3LM — PSV (@PSV) June 27, 2025

